【亚运会】帆船赛过半 我国选手七赛项排名前二

杭州亚运会帆船赛已经过半，新加坡依旧在七个赛项中排名前二，与奖牌越走越近。

本届亚运会帆船赛从9月21日举行至27日，一些项目会提前在26日结束。在星期天（9月24日）第四个比赛日结束后，墨士廉仍名列前茅。事实上，这名上个月刚在世界帆船锦标赛男子水翼风筝板项目中称王的17岁小将，从一开始到14轮比赛结束后一直处于领先位置。

前一天重返榜首的男女混合诺卡拉17级帆船夫妻档林可欣／刘遐满却又滑落至第二位。

两人这几天一直徘徊于第一与第二位之间，若能继续稳定发挥，或有机会与墨士廉一同为新加坡帆船队贡献金牌。

星期六（23日）分别升至第一和第二的男子标准激光型帆船（ILCA 7）选手卢军汉和女子激光雷迪尔级帆船（ILCA 6）选手陈菁华，星期天没有比赛。

其他排名第二的选手包括两名小将吴启哲（男子激光4.7级帆船，ILCA 4）、凯蕊（女子激光4.7级帆船，ILCA 4）和在上届亚运会为新加坡帆船队贡献唯一一枚金牌的林敏／刘瑞琦（女子49人FX级帆船），他们都保持了前一天的位置。

参加亚运会新项目水翼iQFoil级帆板的女选手玛莎排名第四，参加同一项目的男选手胡瑞哲排名从第六下滑至第七。前几天一直在男子49人级帆船项目中垫底的陈仁仡和许一念终于在第四个比赛日逃出榜末位置，在八组选手中排名第七。