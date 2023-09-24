1.9秒送绝杀 巴西球队塞西弗兰卡夺国际篮联世俱杯

凭借前锋迪亚斯（Dias）在比赛仅剩1.9秒时的转身后仰跳投，巴西球队塞西弗兰卡（Sesi Franca）星期天（9月24日）晚在新加坡室内体育馆以70比69绝杀德国球队特莱克姆波恩（Telekom Baskets Bonn），成功夺得本届国际篮联篮球俱乐部世界杯冠军。迪亚斯也名副其实收获本场比赛的最有价值球员（MVP）称号。队友杰克逊（Jackson）则收获本届赛事MVP。

迪亚斯此役12投六中，获得14分、六个篮板和一次助攻。

首节比赛，双方尚未进入状态，手感冰冷且频频打铁，塞西弗兰卡以18比13带着五分领先优势进入第二节。次节双方你来我往，但依旧未能找到强有力的得分点。半场结束前，特莱克姆波恩前锋柯克伍德（Kirkwood）晃倒对手，并送出漂亮三分进球，结果裁判吹犯规在先，进球无效，引起现场球迷嘘声一片。双方战成34平进入下半场。

易边再战，特莱克姆波恩控卫沃特森（Watson）在迪亚斯面前成功打出个三加一，比赛被推向高潮。塞西弗兰卡这边继续打联防，但特莱克姆波恩这边则略显急躁，错失多个得分良机。前三节战罢，塞西弗兰卡58比50领先八分。

末节比赛，塞西弗兰卡突然哑火，前四分钟一分未得，特莱克姆波恩则是借机成功将比分追平并反超至69比68。

终场前1.9秒，迪亚斯迎来高光时刻，他在接发球后转身后仰跳投，手起刀落压哨绝杀。

终场前，塞西弗兰卡前锋迪亚斯（右一）转身后仰绝杀，帮助球队成功夺冠。（国际篮联提供）

塞西弗兰卡主帅赫林霍（Helinho）赛后坦言，自己打了20多年的篮球，当了八年的教练，“像今天这样如此激烈的比赛真的是很少见。我们在最后一节其实在进攻端表现并不好，但防守端做得不错，这是我们获胜的关键。真的很难用言语形容现在的心情，这肯定是我这一生最美好的时光。”

特莱克姆波恩队长森格费尔德（Sengfelder）赛后记者会上显得情绪低落，他轻描淡写地说：“决赛肯定是一场硬仗，但就是犯了一些小错误，让我们吃下了苦果。”

浙江金牛收获季军

稍早前结束的两场比赛，中国超级联赛亚军浙江金牛81比74战胜埃及的阿尔阿赫里（Al Ahly），获得第三名；NBA发展联盟球队点燃队（Ignite）以80比60轻取巴林的阿尔麦纳麦（Al Manama），收获第五名。

中国超级联赛亚军浙江金牛夺得本届国际篮联俱乐部世界杯赛事的季军。（国际篮联提供）

这项为期四天的赛事共吸引超过1万5000名公众现场观战。