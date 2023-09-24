1.9秒送绝杀 巴西球队塞西弗兰卡夺国际篮联世俱杯

凭借前锋迪亚斯（Dias）在比赛仅剩1.9秒时的转身后仰跳投，巴西球队塞西弗兰卡（Sesi Franca）星期天（9月24日）晚在新加坡室内体育馆以70比69绝杀德国球队特莱克姆波恩（Telekom Baskets Bonn），成功夺得本届国际篮联篮球俱乐部世界杯冠军。迪亚斯也名副其实收获本场比赛的最有价值球员（MVP）称号。队友杰克逊（Jackson）则收获本届赛事MVP。
迪亚斯此役12投六中，获得14分、六个篮板和一次助攻。
首节比赛，双方尚未进入状态，手感冰冷且频频打铁，塞西弗兰卡以18比13带着五分领先优势进入第二节。次节双方你来我往，但依旧未能找到强有力的得分点。半场结束前，特莱克姆波恩前锋柯克伍德（Kirkwood）晃倒对手，并送出漂亮三分进球，结果裁判吹犯规在先，进球无效，引起现场球迷嘘声一片。双方战成34平进入下半场。
易边再战，特莱克姆波恩控卫沃特森（Watson）在迪亚斯面前成功打出个三加一，比赛被推向高潮。塞西弗兰卡这边继续打联防，但特莱克姆波恩这边则略显急躁，错失多个得分良机。前三节战罢，塞西弗兰卡58比50领先八分。
末节比赛，塞西弗兰卡突然哑火，前四分钟一分未得，特莱克姆波恩则是借机成功将比分追平并反超至69比68。
终场前1.9秒，迪亚斯迎来高光时刻，他在接发球后转身后仰跳投，手起刀落压哨绝杀。
塞西弗兰卡主帅赫林霍（Helinho）赛后坦言，自己打了20多年的篮球，当了八年的教练，“像今天这样如此激烈的比赛真的是很少见。我们在最后一节其实在进攻端表现并不好，但防守端做得不错，这是我们获胜的关键。真的很难用言语形容现在的心情，这肯定是我这一生最美好的时光。”
特莱克姆波恩队长森格费尔德（Sengfelder）赛后记者会上显得情绪低落，他轻描淡写地说：“决赛肯定是一场硬仗，但就是犯了一些小错误，让我们吃下了苦果。”
浙江金牛收获季军
稍早前结束的两场比赛，中国超级联赛亚军浙江金牛81比74战胜埃及的阿尔阿赫里（Al Ahly），获得第三名；NBA发展联盟球队点燃队（Ignite）以80比60轻取巴林的阿尔麦纳麦（Al Manama），收获第五名。
这项为期四天的赛事共吸引超过1万5000名公众现场观战。