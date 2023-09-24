【亚运会】我国女乒不敌台湾止步16强 男队复赛负中国

新加坡乒乓球女队虽在团体赛16强0比3败给台湾，但主教练井浚泓认为，年轻球员们的整体发挥其实不错，因为从小分来看是非常接近的。

新加坡队在星期天（9月24日）于杭州拱墅运河体育公园体育场举行的杭州亚运会女子乒乓球团体赛0比3不敌台湾，止步16强。男队在16强3比0击退泰国后，被东道主中国终止团体赛征程，虽败犹荣。

我国乒乓球头号女单曾尖在去年的成都乒乓世锦赛女团复赛中，以3比1打败台湾“一姐”郑怡靜，但在星期天的亚运会女团16强赛中，郑怡靜却以同样的3比1比分回敬曾尖。

王歆茹接着上场，面对世界排名高于自己许多的台湾女将陈思羽，很快就以0比3俯首称臣。

在新加坡0比2落后的情况下，负责第三单打的周靖祎可以说是肩负重任。她一开始顶住了压力，以14比12艰难拿下第一局，但台湾选手李昱淳之后以2比1反超。周靖祎不放弃，以11比5扳回总比分，可惜到了最关键的第五局，李昱淳一鼓作气，以11比4获胜。

井浚泓：从小分来看赛果非常接近 希望努力拼单项

新加坡乒乓球女队曾在2006年和2010年连续两届亚运会乒乓球女团赛中勇夺银牌，仅负中国，但在2014年的韩国亚运会上，她们的奖牌变成了铜色，2018年在印度尼西亚止步八强，今年则在16强被淘汰。

不过，新加坡乒乓球女队主教练井浚泓对于年轻球员的表现还是相当满意，她在受访时说：“其实我们的球员整体水平发挥得不错，因为我们的实力本来就处于她们（台湾）之下。曾尖有点可惜，每场的差距都是两分。王歆茹对陈思羽明显处于下风，周靖祎则是自己沉不住气，到了第五局的失误明显增多。”

她补充说：“赛果虽然是0比3，但从小分来看是非常接近的。大家都尽力了，希望单项努力去拼吧！”

值得一提的是，我国两名小将魏睿萱和舒麟茜将在星期一（9月25日）展开的女双首轮对垒由陈思羽和黄怡华组成的台湾组合。

继本届东运会后 男队再胜宿敌泰国

在与老对手泰国的16强对决中，我国乒乓球男队表现出应有的水平，冯耀恩以3比1打败萨拉育，郭勇直落三局击败帕克蓬，最后上场的周哲宇也以3比0完胜18岁小将纳帕。

新加坡与泰国已连续两届在东运会碰头，泰国2022年在越南3比1淘汰新加坡，但我国男队今年在柬埔寨实现复仇，并最终夺冠。

冯耀恩对阵世界首号樊振东 首局比分逼至9比11

来到杭州亚运会，新加坡延续对泰国的良好势头，只有冯耀恩丢掉一局，但坏消息在后，晋级后的他们迎来实力超群且拥有主场之利的中国。

在傍晚举行的复赛中，我国男队可以说是毫无意外地以0比3输给中国，但率先上场的冯耀恩对阵男单世界排名第一的樊振东，首局将比分逼至9比11，绝对值得嘉奖。