【亚运会】我国蛙后沈恩夷破全国纪录

中国是当晚最大赢家，横扫当天七场决赛的全部金牌。新加坡泳队参与了六场决赛，其中沈恩夷缔造了全国新猷。

新加坡游泳队星期天（9月24日）在杭州亚运会开始第一个比赛日，虽然无奖牌入账，但“蛙后”沈恩夷在女子50米蛙泳以31秒15刷新全国纪录，这项成绩比上届亚军还快。

已退役的我国泳将何如恩五年前在雅加达亚运会斩获女子50米蛙泳银牌，当时成绩为31秒23。年仅20岁的沈恩夷这两年不断突破自己的最好成绩，改写了何如恩过去保持的全国纪录。

在星期天晚上进行的比赛中，沈恩夷以31秒15打破自己保持的全国纪录（31秒16），最终排名第七。夺冠的是游出29秒96的中国泳手唐钱婷，日本泳手铃木聪美和香港泳手何诗蓓分别以30秒14和30秒36居后。

沈恩夷赛后在混合采访区受访时说：“我没有感觉很棒，但总体来说还算是满意。我回去会看看哪里可以改进，比赛刚开始我感到有点动摇，我知道我不在最好的状态。但这场比赛对我的100米蛙泳帮助很大，我对此感到期待。50米蛙泳不是奥运项目，我没有什么可失去的，就是豁出去。”

沈恩夷最大的目标就是达到巴黎奥运会资格，她会在100米蛙泳继续努力，我国总教练陈利裕也期待看到她的成绩。

陈利裕说：“很开心能够看到有新的全国纪录来自沈恩夷，虽然只是0.01秒，但能够在竞争激烈的环境缔造纪录是很好的。其他泳手也都有表现，有些比上午的预赛游得还要快。我们的女队接力也一样，比东运会的成绩还要好。菲律宾最近来了一位从加拿大转籍过来的新泳手，所以我很开心能看到女队取得这样的成绩。”

新加坡团队在女子4X100米自由泳接力赛以3分44秒16的成绩，排名第四。（陈渊庄摄）

在当晚的七个决赛中，我国泳手参加了六项。女子项目中，由柯婷文、柯敬文、陈诗敏和林香杞组成的团队在4X100米自由泳接力赛以3分44秒16，排名第四，排在中国、日本和香港之后。

值得一提的是，在今年5月的柬埔寨东运会中，同样的团队赢得了我国第1000枚东运会金牌，这次的成绩也比当时好（3分44秒29）。

男子项目中，我国泳将一共有两人角逐100米自由泳，陈永进以48秒94排名第六，柯正文以49秒27排名第八。

陈永进将出战50米自由泳

陈永进星期一（25日）将进行他的主项50米自由泳，他在不久前的东运会也达到了这个项目的巴黎奥运会A标，是我国目前唯一一位搭上奥运列车的泳手。

虽然无缘三甲，但21岁的陈永进认为，这场比赛对来临的比赛有所帮助。他说：“我肯定想游得更快，今天这项成绩也很接近我个人最佳成绩（48秒80）。这（100米自由泳）对我来说是个好的热身，去感受这个泳池，感受这个气氛，希望到时能有最佳表现。”

中国游泳队是最大赢家，他们横扫了全部七枚金牌。其中，汪顺打破男子200米个人混合泳亚洲纪录，潘展乐刷新男子100米自由泳亚洲纪录，徐嘉余在男子100米仰泳写下大会纪录，李冰洁缔造女子1500米自由泳大会纪录，张雨霏创下女子200米蝶泳新大会纪录。中国女队在接力赛也缔造了新大会纪录。