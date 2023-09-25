【亚运会】掌掴对手被罚下 韩国柔道选手引热议

（杭州综合电）杭州亚运会柔道赛场星期天（9月24日）出现热议一幕，韩国柔道选手李慧卿因掌掴对手，累积三次犯规被罚下。

在这场女子48公斤级第二场半决赛中，李慧卿和哈萨克斯坦选手阿比芭·阿布扎基诺娃（Abiba Abuzhakynova）在常规时间难分胜负，得通过金分加时赛决出高下。

然而在加时赛第二分钟时，李慧卿不知何故伸出右手刮了阿比芭左脸颊一下，后者蹲坐在地。李慧卿上前关心她，但已无法挽回，被裁判判负。

李慧卿被判落败后，感到相当沮丧。（路透社）

根据柔道规则，选手按照犯规严重程度的不同，可被判“指导”（Shido，轻微犯规）或“犯规输”（Hansoku-make，严重犯规）。累积三次“指导”相等于“犯规输”，也就是直接落败。

根据亚运官网的技术统计，李慧卿的这一动作被记录为“违反体育精神行为”的指导犯规，加上她此前在这场比赛中也被判了两次“无战意”（消极比赛）的指导犯规，因此累积了三次“指导”，让对手直接获胜。

根据韩联社报道，李慧卿也因此被取消资格，无法参加下来的铜牌战，让乌兹别克斯坦对手哈利马忠·库尔博诺瓦娃（Khalimajon Kurbonova）不战而胜，取得铜牌。日本选手角田夏实在决赛战胜阿比芭夺金，哈利马忠和另一名在铜牌战获胜的中国选手郭宗英并列铜牌。

左起为阿比芭、角田夏实、哈利马忠和郭宗英。（路透社）

李慧卿掌掴对手的争议事后在微博一度冲上热搜第一。许多网民批评她的行为，也有网民认为她应该是要抓住对手的衣领但失误。