【亚运会】力挫东运金牌越南组合 周哲宇和曾尖跻身乒乓混双32强

在星期天（9月24日）分别止步女子团体赛16强与男子团体赛复赛后，新加坡乒乓球队星期一（25日）再次回到杭州拱墅运河体育公园体育场，开启单项赛的征程。

混双赛率先开打，我国的两个组合周哲宇／曾尖和冯耀恩／王歆茹都顺利通过第一个考验，晋级32强。

周哲宇／曾尖的对手是在本届柬埔寨东运会决赛上力压他们夺得混双冠军的越南组合丁英皇／陈梅玉。

我国组合当时在领先的情况下遭对手以3比1逆转，但在星期一上午的比赛中，周哲宇／曾尖几乎如出一辙地以9比11、11比5、11比8、11比6逆转淘汰越南组合。

曾尖：放平心态去拼 提前发动抢占主动权

对于这场胜利，曾尖在受访时说：“我觉得我和哲宇这场比赛发挥得不错，放平心态去拼，提前发动，抢占主动权。赢球当然开心，但比赛才刚刚开始，希望之后的比赛一样能完成好。”

我国另一支混双组合冯耀恩／王歆茹则以3比0轻取来自塔吉克斯坦的苏托诺夫和阿米莉。

周哲宇／曾尖和冯耀恩／王歆茹将在32强分别对垒蒙古和巴基斯坦组合，料能轻松过关，若成功晋级就会迎来硬仗，冯耀恩／王歆茹极可能遇上中国组合林高远／王艺迪，周哲宇／曾尖则将对垒泰国与印度之间的优胜者。

乒乓球混双32强比赛将于星期三（27日）进行。