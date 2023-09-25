孙兴慜双响热刺平炮兵 切尔西再败喜鹊八球狂胜

（伦敦综合电）凭借韩国前锋孙兴慜梅开二度，“热刺”托特纳姆（Tottenham）本地时间星期天（9月24日）晚上在两度落后的情况下，于北伦敦德比客场2比2逼平死敌“炮兵”阿申纳（Arsenal），两队继续保持不败。

不过这让利物浦（Liverpool）和布赖顿（Brighton）逮到机会，取胜后升上第二和第三。切尔西（Chelsea）再度落败，纽卡斯尔（Newcastle）火力全开，客场8比0痛宰社菲尔德联队（Sheffield United）。

萨卡制造了两个进球，但阿申纳在两度领先的情况下还是无缘三分。（法新社）

北伦敦德比焦点战，阿申纳边锋萨卡（Saka）第26分钟的劲射打在热刺后卫罗梅罗（Romero）后变向入网。孙兴慜在第42分钟接到麦迪逊（Maddison）回传后，扳平比分。

罗梅罗下半场又不走运地在禁区手球，让萨卡第54分钟通过罚球破门。不过热刺一分钟后就追平，炮兵中场约尔吉尼奥（Jorginho）被麦迪逊断球，后者再次助攻孙兴慜得分。

两队目前在本季英超取得四胜两平不败战绩。热刺以净胜球优势排名第四，炮兵名列第五。炮兵主帅阿尔特塔（Arteta）对球队两次领先但无法获胜感到相当失望。

利物浦布赖顿 双双3比1获胜升上三甲

切尔西在右后卫古斯托（Gusto）第58分钟因鲁莽犯规被罚下后，遭阿斯顿维拉前锋沃特金斯（Watkins）在第73分钟破门，吞下第三场联赛败仗，切尔西目前只以五分排名第14位，创下球队45年来在顶级联赛的最差开局。切尔西主帅波切蒂诺（Pochettino）赛后呼吁球员们集体振作，尽快改变局面。

利物浦则依靠萨拉赫（Salah）、努涅斯（Nunez）和若塔（Jota）的进球3比1拿下西哈姆（West Ham），豪取联赛五连胜，积16分，落后领头羊曼市（Manchester City）两分。布赖顿日本边锋三笘薰延续好状态，梅开二度让球队3比1力克伯恩茅斯（Bournemouth），落后利物浦一分。

本轮最惊人比分非纽卡斯尔莫属，他们的八名不同球员各进一球创下英超纪录，以8比0狂胜榜末队社联，取得球队历来客场最大比分胜利。主帅埃迪·豪（Eddie Howe）说，即使球队开局不错取得进球，但球员们还是非常“饥渴”，充满动力，他相当满意。