【亚运会】为新加坡夺本届首牌 王瓅苓：意想不到的惊喜

未满21岁的王瓅苓首次参加亚运会便为新加坡取得奖牌，而且还是新加坡团队本届亚运会第一枚奖牌。这是2014年仁川亚运会后，我国武术选手再次在亚运会夺牌。

首次出战亚运会的王瓅苓为新加坡队开了个好兆头，她星期一（9月25日）在杭州第19届亚运会，获得我国代表团的首枚奖牌。

王瓅苓在女子长拳项目表现出色，她在11名选手中排名第三，以9.756分摘下一铜。排名前二的是李祎（澳门，9.786分）和刘徐徐（香港，9.756分）。我国另一名运动员陈子怡则以9.753分排名第四。

尽管王瓅苓与刘徐徐同分，但后者在比赛中完成的难度更大，因此排名更靠前。

王瓅苓赛后接受《联合早班》专访时说：“我想都没想过能赢得奖牌，因为这个项目有很多比我更有经验的运动员，她们的技术都非常好。今天发挥了自己的水平，非常满意这个成绩。”

就如在今年柬埔寨东运会那样，王瓅苓这次也让记者摸一摸奖牌，笑说奖牌挂上去时脖子差点承受不了。

不只是重量沉重，这也是一枚意义很重的奖牌。

王瓅苓11月将满21岁，她这两年参加了不少大赛，除了今年的亚运会，她还参加过两届东运会。她在河内和柬埔寨东运会都赢得女子刀棍术金牌，长拳则没有挤进三甲。

能在更高难度的亚运会获得第三名，王瓅苓说：“我在东运会都是练习刀棍比较多，长拳较少。在东运会时刀棍术先打，到了长拳项目我就疲劳了，所以每次都没有发挥出最好的自己。这次亚运我只参加长拳，加强了这方面的训练。”

王瓅苓为新加坡取得杭州亚运会首枚奖牌。（新加坡全国奥理会提供）

每次出国比赛，王瓅苓的妈妈一定会陪伴左右，这次爸爸也随行。出于严格规定，运动员在本届亚运会不能和家属坐在一起，也不能私自外出见人，因此王瓅苓没办法亲口向父母传递喜悦。

但是，她获得奖牌后看向观众台的父母，她说：“我看到他们抱在一起。”

王瓅苓没有为亚运会设下目标，她坦言：“我没有想过奖牌。我知道如果我设下这种目标，自己会有很大的压力。我告诉自己不要去想奖牌，只是想着拿出自己最好的水平。”

在国大修读法律 期待参加2029年新加坡东运会

王瓅苓在新加坡国立大学修读法律，比赛结束后回到新加坡就得马上准备期中考试。即使学业和武术两头忙，她还是想继续参赛，而且目标是2029年在本地举行的新加坡东运会。

她说：“我想要参加更多比赛，为了实现这个目标要继续努力。我期待2029年的东运会，其实这还挺远的，但我有设下这个目标。

“不过现在还是专注在眼前，比如世锦赛。希望能参加并取得好成绩，就这样一年一年下去，直到2029年。”

王瓅苓接下来已没有比赛，她会为之后出场的队友加油。武术比赛还将进行三天，开幕日擎旗手林思韦将亮相星期三（27日）的男子刀棍术项目。