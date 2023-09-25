【亚运会】印度创世界纪录夺射击首金 中国个人赛创世界新猷称王

（杭州综合电）杭州亚运会星期一（9月25日）竞赛项目共决出38枚金牌，涉及射击、山地脚踏车、武术、赛艇、滑板、板球、跆拳道、柔道、游泳、竞技体操、击剑共11个项目。在射击项目中，印度队以创世界纪录的成绩收获首金，中国也创下新的世界纪录，拿下个人赛金牌。香港选手何诗蓓在自由泳决赛中破亚运会纪录。

印度当天在射击男子10米气步枪团体赛中以总分1893.7环获得冠军，收获本届亚运会首枚金牌，并打破了中国上个月在阿塞拜疆首都巴库创下的1893.3环世界纪录。韩国队排名第二（1890.1环），中国队排名第三（1888.2环）。

在男子10米气步枪个人赛项目中，中国选手盛李豪以总分253.3环夺得金牌，创造新的世界纪录。韩国选手朴是晙以两分的微弱劣势收获银牌，印度选手艾什瓦里·普拉塔普·辛格托马尔以228.8环收获铜牌。

赛后，媒体记者采访的问题主要集中在盛李豪打破世界纪录的感受上，但他坦言自己没想过会破纪录：“其实没什么感受，不知道自己能破世界纪录。”

滑板男子碗池决赛中，中国15岁小将陈烨以84.41分力压日本选手永原悠路和笹岡建介，获得冠军。第二、三名成绩为84分和83.66分。

网球方面，中国好手郑钦文和张之臻均直落两盘击败对手，成功晋级单打第三轮。郑钦文在女单赛场以两个6比0轻取蒙古选手玛拉勒高，张之臻在男单赛场以7比5和6比2战胜沙特阿拉伯球员胡格巴尼，轻松晋级。

香港选手何诗蓓在女子200米自由泳中，以1分54秒12的成绩刷新亚运会纪录并获得冠军，为港队夺得历来首个游泳项目金牌。（香港中通社）

而在晚间举行的女子200米自由泳决赛中，香港选手何诗蓓以1分54秒12的成绩获得冠军并刷新亚运会纪录，中国的李冰洁（1分56秒）、柳雅欣（1分56秒43）分别获得银牌和铜牌。