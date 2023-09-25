【亚运会】阿米塔花剑止步八强 韩国击剑榜单暂领先

我国击剑好手阿米塔星期一（9月25日）止步杭州亚运会女子花剑八强，她为主办方在赛程上的安排感到失望，但不会以此为借口。

阿米塔与次号种子、乌兹别克斯坦的乌米达·伊廖索娃的16强赛才刚结束，她就得立刻前往报到处，与韩国剑手洪世娜争夺四强资格。

世界排名第32的阿米塔与世界第47的洪世娜打得不可开交，两人战至10比10平，但洪世娜最终以15比11胜出。

16强后没得休息就上场 对主办方赛程安排“很失望”

阿米塔赛后受访时说：“循环赛输了很多，所以淘汰赛一开始就处于比较艰难的阶段。16强后我没有足够的休息时间，很失望主办方这么处理赛程，至少要给运动员有10分钟的休息时间，可是我没有。我的对手有近一小时的休息时间。

“但这不是我输的借口。可能我的弱点是疲惫，我的体力需要加强。”

在当天的比赛中，较迟结束比赛的选手当中，除了阿米塔，韩国的洪晓珍和日本的东晟良也都在八强遭淘汰。

我国另一名剑手黄颉歆较早时在16强被日本的东晟良以15比3淘汰。女子花剑的最终冠军是中国的黄芊芊，她以15比8击败日本的上野优佳。

男子佩剑方面，我国无代表参赛，当天的焦点就是韩国男队能否为今年的亚锦赛复仇，他们当时没有金牌入账。

这次，韩国两位名将吴尚旭和具本佶如愿会师决赛，前者以15比7战胜队友，报回五年前在雅加达亚运会不敌之仇。目前，韩国在击剑排行榜以两金两银一铜暂居排行榜榜首。