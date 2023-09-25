【亚运会】卢军汉墨士廉暂列赛项第一 帆船队数项目有望夺牌

经过多个比赛日角逐，杭州亚运会帆船项目已接近尾声，目前我国选手在两个项目暂居第一，其他项目则有望争夺银牌或铜牌。

在宁波象山亚帆中心举行的帆船项目会在星期三（9月27日）产生奖牌，新加坡队部分项目会在星期二（26日）继续进行。在星期一（25日）的比赛中，卢军汉和墨士廉继续在所参加项目位列榜首。

经过九轮比赛后，卢军汉在男子标准激光型帆船（ILCA 7）暂居第一。他会在星期二继续进行比赛，除了卢军汉外还有12名选手角逐，韩国的河智䪸和印度的维什努紧追在后。

水翼风筝板好手墨士廉也继续领跑排行榜，他经过16轮角逐后在七名选手中排名第一，已晋级到了决赛，将在星期三继续比赛。

领队钟沛铭：是个了不起的表现

目前有两名选手暂居第一，帆船领队兼高水平与教练主管钟沛铭接受《联合早报》采访时说：“今天是巩固他们排名的日子，不幸的是我们做得不够好。在一些项目中，我们将不得不为银牌或铜牌而战，无论如何，这对帆船队来说仍是一个了不起的表现。”

暂居第二的有小将吴启哲（男子激光4.7级帆船，ILCA 4）、陈菁华（女子激光雷迪尔级帆船，ILCA 6）、夫妻档林可欣／刘遐满（男女混合诺卡拉17级帆船）。而排名第三的是林敏／刘瑞琦（女子49人FX级）。

凯蕊（女子激光4.7级帆船）和陈仁仡／许一念（男子49人级帆船）没有进入前三甲。凯蕊在八名选手中排名第四，陈仁仡／许一念则在八名选手中位居第六。

除此之外，男女水翼iQFoil级帆板都改期进行比赛，男选手胡瑞和女选手玛莎将在星期二出场。