【亚运会】陈永进两次与奖牌擦肩 中国游泳四项包揽前二

新加坡游泳队在本届亚运会最大的夺牌希望陈永进，在最拿手的50米自由泳排名第四，之后与队友林峻纬、阿尔迪、林家祥出战男子4X200米自由泳接力决赛也被拒于三甲之外，两次与奖牌擦肩而过。

我国泳将陈永进在星期一（9月25日）杭州亚运会游泳赛第二天举行的男子50米自由泳决赛以22秒11排名第四，之后与队友林峻纬、阿尔迪、林家祥出战男子4X200米自由泳接力决赛，亦以7分17秒98的成绩位列第四，两次与奖牌擦肩而过。

凭着今年5月在柬埔寨东运会游出的21秒91成绩，陈永进不仅刷新了50米自由泳全国纪录，还成为了第一位锁定明年巴黎奥运会门票的新加坡运动员。

在约瑟林缺席下，他被视为新加坡泳队在杭州亚运会最大的夺牌希望。在星期一上午的预赛中，陈永进以22秒15总排名第三，尽管他在晚上将时间缩至22秒11，但也只能排名第四。排名前三的泳手——韩国的池裕灿、香港的何甄陶和中国的潘展乐都游进了22秒，其中冠军池裕灿的21秒72更是刷新了大会纪录。

在上届亚运会此项目位列第五的我国泳手张正伟，这次以22秒26排名第六。

陈永进（右二）携手林峻纬（左二）、阿尔迪（左一）和林家祥出战男子4X200米自由泳接力决赛，以7分17秒98排名第四。（新加坡全国奥理会提供）

至于其他游进决赛的我国泳将，前一天在女子50米蛙泳创造新全国纪录的沈恩夷，星期一晚在女子200米个人混合泳决赛中以2分15秒21排名第七；颜欣慧也在200米自由泳以2分02秒26排名第七，洪玮在男子100米蛙泳以1分02秒22排名第八，柯正文则在男子50米仰泳以25秒69垫居榜末。

在游完50米自由泳后，陈永进携手林峻纬、阿尔迪和林家祥出战4X200米自由泳接力。虽然与前三名韩国、中国和日本有明显的差距，但能排名第四已相当不错。

陈永进在受访时明显更满意接力赛的成绩，他说：“我觉得我们在接力赛的表现不错。我们队中有新的泳手，能够看到我们继续前进，是件很好的事情。”

谈到个人赛，他则难掩失望之情，认为自己开赛不佳。“我觉得我还须加强我的水下动作。总的来说，我有一点失望，因为这不是我想要的成绩。”

他也坦言因为最近的好表现和别人对他的期望，感受到不少压力。

他说：“一开始我确实感受到压力，因为我的排名相当高。我尝试不去想它，专注于比赛，但有时还是会分心，会偷看其他的泳手。在游100米的时候，我就太在意旁边的对手了。”

七项目中四项包揽前二 中国仍是大赢家

杭州亚运会游泳赛第二天，中国在七个项目中的四项包揽前二，其中包括女子200米个人混合泳。冠军余依婷（中）打破了亚运会纪录，亚军叶诗雯（左）则是亚洲纪录保持人。（法新社）

中国依旧是游泳项目的大赢家，在比赛第二天七个项目中的四项包揽前二，包括男子和女子50米仰泳、男子100米蛙泳和女子200米个人混合泳。

其中，覃海洋以57秒76刷新了男子100米蛙泳大会纪录，余依婷也以2分07秒75刷新女子200米个人混合泳亚运会纪录。

另外三面金牌则分别落入香港选手何诗蓓（女子200米自由泳）、韩国男子4X200米自由泳接力队，以及韩国泳手池裕灿（男子50米自由泳）手上。