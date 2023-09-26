哥伦比亚老虎队主场不敌对手 球会主席归家途中遇害

（路透电）哥伦比亚乙级联赛球队老虎（Tigres）2比3不敌体育队（Atletico）后，球会主席帕尔兹（Paez）之后在回家路上被两名电单车骑士枪杀。

根据哥伦比亚媒体报道，老虎队星期六（9月23日）在主场2比3不敌体育队，63岁的帕尔兹球赛结束后和女儿在乘车回家的路上，遭到两名骑着电单车的男子杀害。不幸中的大幸是，他的女儿没有在这起事件中受伤，警方已经对命案展开调查。

老虎队之后发布声明，证实帕尔兹遇害的消息。球会在声明中说：“老虎队上下和体育社群对这起事件的发生感到心碎。帕尔兹对球队付出的心血和对我们地区足球运动发展的奉献，给所有有幸认识他的人留下了不可磨灭的印记。”

哥伦比亚足总也发声明向帕尔兹的家人致哀：“哥伦比亚足总及其执行委员会对帕尔兹的逝世表示哀悼。 我们足球界将和他的家人、朋友和亲人站在一起，悼念帕尔兹。 ”

此外，管理当地各级足球联赛的哥伦比亚职业足球大联盟主席耶拉米诺（Jaramillo）发文哀悼帕尔兹指出，“大家将永远怀念敬重他对朋友的尊重、坚定但受人尊重的立场，以及他对足球的热爱”。

在联赛接下来的两轮比赛中，球赛开始前将举行一分钟默哀，以让球迷和各队球员悼念帕尔兹。