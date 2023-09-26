亚运会她最小 菲九岁选手滑板碗池赛排名第七

（杭州综合电）菲律宾九岁选手，相信也是本届亚运会最年幼运动员的玛泽·阿勒嘎多（Mazel Alegado）在滑板女子碗池项目排名第七，称接下来将放眼2024年的巴黎奥运会。

在星期一（9月25日）进行的女子碗池项目决赛中，玛泽以52.85分在八名选手中排名第七。日本选手草木比奈野以88.87分夺金，中国选手李玉娟和毛嘉思分列二三位，分数为85.48分和80.46分。

说着一口流利英文的玛泽赛后在接受媒体采访时说：“我能来到这里真的感到很自豪。我的梦想是成为一名职业滑板运动员。我很想参加奥运会。”

玛泽说，她是在看了哥哥玩滑板后深受鼓舞，开始爱上这项运动。

“当时我们在哥哥家，然后看到他在玩滑板，我就问，‘我能试试吗？我能试试吗？’然后我站上滑板，就爱上了这项运动。

“我很激动，因为刚刚在亚运会赛场完成了比赛。这很有趣。”

玛泽也说，来自菲律宾的奥运会滑板运动员马吉琳·迪达尔（Margielyn Didal）是她的偶像。“她非常支持我。她把我推到极限，她教我说‘谢谢’。”

玛泽建议年轻女孩不要放弃 大胆参与这项运动

与此同时，她也对其他想参加这项运动的年轻女孩提出了一些建议。“不要放弃，尽你最大的努力，如果男孩能做到，女孩也可以。”

玛泽在赛场表演空中转体动作。（路透社）

风靡年轻群体的滑板赛场一向不乏低龄选手，2020年东京奥运会该项目亚军平木幸菜和季军斯凯·布朗，当时分别只有12岁、13岁。

所谓碗池赛也叫公园赛，是在一个“碗形”的镂空场地内进行。运动员在稍显复杂、四周都是圆弧的碗壁内做出一系列跳跃、翻板、旋转等高难度动作。最终依靠裁判打分来决出胜负。