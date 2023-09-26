【亚运会】3比0力压日本 中国女团夺下乒乓球首金

杭州亚运会乒乓球项目在星期二（9月26日）产生首金，派出目前最强阵容的中国以3比0战胜日本，夺下女子团体赛金牌。



第一盘中国的孙颖莎对阵早田希娜。前两局，孙颖莎以2比0领先。第三局，早田希娜变换发球，加强旋转，扳回一局。第四局，早田希娜先取得领先，还打出漂亮的“穿网”，但孙颖莎面不改色、沉着应战，迫对手失误，反超比分，而早田希娜再度追至9平。关键两分，孙颖莎打出大斜线，以3比1（11比6，12比10，8比11，11比9）拿下第一盘。



第二盘在陈梦和平野美宇之间展开。第一局，平野美宇以出色的调动和落点先拿到局点，但陈梦在几个关键分上变被动为主动，拿下第一局。随后两局，平野美宇在发球、大角度变线和防守上做得很好，使陈梦前三板失误偏多，反超比分至2比1。

第四局，陈梦加强相持，扳平大比分。决胜局，双方依旧展现出对对手的清晰了解，开局5比5平，而后陈梦进攻平野美宇少许不稳的反手，在实力和心理上力压对手，连得六分，以3比2（12比10，8比11，7比11，11比8，11比5）拿下比赛。

15岁张本美和沉稳超越年龄 王曼昱以韧劲和实力回击

第三盘，本月上旬刚刚在亚锦赛夺冠的王曼昱对阵日本队首次参加亚运会的张本美和。张本美和在发球旋转上出其不意，并在站位上保持稳定，以保证进攻、衔接和转攻的犀利，1比0领先。第二局，王曼昱逐渐适应对方发球，抓住对手反手漏洞，拿下第二和第三局。

年仅15岁的张本美和以超越年龄的沉稳，继续钻研发球和控制全台，但王曼昱头脑清晰，以韧劲和实力给予回击，3比1（6比11，11比4，11比7，13比11）锁定胜局，同时帮助中国队以3比0夺得女团冠军。