【亚运会】我国羽队午夜抵达杭州 适应赛场备战男团赛

2018年雅加达亚运会，我国并无羽毛球代表参赛，因此这是全队的第一次亚运之旅。骆建佑、骆建贤和许永凯等球员都非常期待这届亚运会。

杭州第19届亚运会羽毛球项目将在星期四（9月28日）开始团体赛，新加坡男队已准备就绪，星期二（26日）到现场适应场地。

羽毛球项目将在滨江体育馆进行，团体赛将先开打，接着才是单项。我国男队在星期一（25日）午夜抵达选手村，距离赛场约20分钟路程，不算太远。

我国没有参加女子团体赛，杨佳敏、陈薇涵、金羽佳和黄嘉盈等人将在星期五（29日）抵达。我国男队会参加团体和单项赛，因此骆建佑、郑加恒、骆建贤和许永凯等球员都到了杭州进行训练。

2018年雅加达亚运会，我国并无羽毛球代表参赛，因此这是全队的第一次亚运之旅。

当记者准备采访骆建佑、骆建贤和许永凯时，场馆的志愿者和工作人员纷纷围上来，目睹世界冠军（骆建佑）的英姿。有一名志愿者还小声跟我说，她非常喜欢骆建佑，全力支持他，希望他可以取得好成绩。

我国双打好手许永凯希望在团体赛制造冷门。（陈渊庄摄）

球员盛赞亚运村设施

对于入住亚运村第一晚的体验，许永凯在接受《联合早报》访问时说：“住宿很好，条件比起很多运动会都好很多。（有玩到新奇的东西吗？）怎么玩？我们到了都已经半夜了，凌晨1点去吃东西，回到房间要洗澡、拖地、收拾东西，两点多三点才睡觉。”

骆建佑也笑说：“半夜抵达没有东西玩，早上要吃饭、睡觉，目前还没玩到亚运村的东西。”

骆建贤盛赞了亚运村的设施，他说他最在意的就是厕所，这里的厕所他十分满意。

亚运会男团的参赛队伍和汤姆斯杯差不多一样，只是少了实力强劲的欧洲队，还有一些大洋洲和非洲队。我国在去年汤杯和印度尼西亚、泰国、韩国一组，当时在小组赛排名第四。

对于来临比赛的期望，我国男队没有特别想碰到或避开的对手。骆建佑说：“不管打谁都一样，我们会全力以赴。过去一直无法参加，这是我第一次参加亚运会团体赛，希望可以拿出好表现。”

许永凯则说：“要打就打最好的，希望制造冷门！这次我们的团队和汤杯时不一样了，换了很多人。”

骆建贤同样对首次参加亚运会感到开心，并说他们是以冲击者的身份去挑战其他球队，盼能突击成功。“我最期待的事就是看到任何一个项目我们都有奖牌。”

羽毛球比赛将从星期四进行至10月7日，团体赛的抽签结果星期三（27日）出炉。

中国印尼印度男团争霸

男团的前四种子依序为印尼、中国、日本和印度；女团则是中国、韩国、日本和泰国。

在五年前的亚运会中，中国击败印尼夺得男团冠军。但当时夺冠队伍的球员已有多人退役或不再参加国际赛，好比奥运冠军林丹、谌龙、张楠和王懿律，以及李俊慧、刘成和乔斌。在那支夺冠队伍里，本届亚运会只有石宇奇、刘雨辰和郑思维会再次参赛。

国际羽坛上，顶级球员大多都来自亚洲。在过去两届汤杯赛中，印尼是2020年的冠军得主，印度则在2022年首进决赛，并夺得队史首座汤姆斯杯冠军。

中国队最后一次夺得汤杯冠军是2018年。来临亚运会，这三队的较量将十分精彩。