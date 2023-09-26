【亚运会】二银二铜帆船队喜事成双 组队10年夫妻档终夺牌

新加坡帆船队在星期二（9月26日）收获二银二铜后，星期三（27日）收官日有望交出更亮眼的成绩单。

新加坡帆船队在星期二（9月26日）的杭州亚运会最后第二天赛事捎来好消息，虽无金牌入账，但收获了二银二铜，让新加坡代表团的总奖牌数增至五枚。

新加坡在本届亚运会的首枚奖牌来自武术小将王瓅苓，她在星期一（25日）的女子长拳赛中获得铜牌。

星期三（27日）是帆船赛最后一天，但一些项目提前一天结束，而我国运动员在其中四项夺牌。

两名小将吴启哲（右）和凯蕊分别在男子和女子激光4.7级帆船（ILCA 4）夺得银牌和铜牌。（全国奥理会提供）

东运冠军吴启哲 征战亚运更上一层楼

为新加坡帆船队贡献首枚奖牌的是小将吴启哲，他在男子激光4.7级帆船（ILCA 4）以净分21分在12名帆船手中排名第二，夺得银牌。

年仅17岁的吴启哲在今年5月第一次参加东运会就夺得金牌，此番征战更高级别的亚运会能收获银牌可喜可贺。

吴启哲在受访时说，虽然他希望能得到金牌，但也知道银牌才是更实际的目标，因为最终夺冠的泰国选手维卡实力很强。的确，维卡在本届亚运会11轮赛事中赢了其中七轮。

林可欣刘遐满夫妻档 首战运动会得亚军

另一枚银牌来自夫妻档林可欣和刘遐满，他们在男女混合诺卡拉17级帆船经14轮角逐后，以净分28分于五组选手中位列第二。

值得一提的是，这是两人首次以夫妻身份在运动会上夺牌。刘遐满曾在2006年和2010年亚运会分别带回一金一铜，但两次的搭档都不一样。林可欣则是第一次站上运动会的领奖台。

刘遐满说：“我们大概10年前开始组队，2014年亚运会没能获得参赛资格，上届则不设这个项目。我们为此奋斗了很多年，能够站在这里，并且最终夺牌，让我们百感交集。”

虽然不是第一次在亚运会上夺牌，但刘遐满认为这次最特别。他说：“这是可欣的第一个亚运会，我很替她开心。她非常努力和坚持不懈，这也激发了我，所以这次的亚运会对我来说非常特别。”

帆船设计的改变，让上届亚运会为我国帆船队贡献唯一金牌的女子49人FX级帆船组合刘瑞琦与林敏，这次只能获得铜牌。（海峡时报）

金牌五年后转铜 林敏和刘瑞琦难掩失望

两枚铜牌则来自女子激光4.7级帆船小将凯蕊，以及由林敏及刘瑞琦组成的女子49人FX级帆船组合。

17岁的凯蕊是第一次代表新加坡参加运动会。腼腆的凯蕊在赛后说，她星期一表现糟糕，所以星期二面对很大的压力。

她说：“我星期一和韩国选手薛在京并列第三，但因为她有更多的第一名，所以我只能排名第四，今天唯有击败她才能夺牌。”凯蕊在星期二的比赛排名第一，薛在京排名第三，我国小将最终将铜牌收入囊中。

在上届亚运会为我国帆船队贡献唯一金牌的林敏和刘瑞琦，这次则只能带回一枚铜牌。

她们在赛前透露，帆船设计的改变，让她们近两年来一直很挣扎，在星期二的最后两轮结束，以第三名完赛后，两人难掩失望之情。

林敏说：“坦白讲，以我们在亚运会的经验，这是难以咽下的成绩。我们拿过相同数目的奖牌。前两届我们不是一个组合，上届我们开始配对，但这是我们第一次夺铜。”

参赛资历丰富的两人是第四次参加亚运会，此前各获两金一银。

还有五选手竞逐 收官日有望收获两金

星期三（27日）是杭州亚运会帆船赛的收官日，我国还有五名选手参赛，分别是陈菁华（女子激光雷迪尔级，ILCA 6）、卢军汉（男子标准激光型帆船，ILCA 7）、胡瑞哲（男子水翼帆板iQFoil级）、玛莎（女子水翼帆板iQFoil级）和墨士廉（男子水翼风筝板）。

男子水翼风筝板星期二轮休，但在之前的16轮赛事中，上个月刚在帆船世锦赛称王的墨士廉每轮都名列前茅，因此很有机会为我国贡献本届亚运会首金。

卢军汉经过11轮赛事后也排名第一，有夺金希望，而夺冠将让卢军汉获得巴黎奥运会参赛权。