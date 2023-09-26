【亚运会】围棋结束个人赛 我国棋手：难得的体验

新加坡围棋代表康占斌和柯杰晖星期二（9月26日）结束在智力大厦进行的围棋个人赛，两人对这次的体验感到开心又感激。

这是围棋第二次被列入亚运会赛项，也是我国第一次派队参加这个项目。其中，康占斌还是新加坡代表团最年长的代表。

经过三天角逐，个人项目预赛结束，康占斌在B组的九名选手中排名第六，柯杰晖则在A组的九名选手中排名第七，两人都没有晋级下一轮。

尽管如此，他们仍收获颇丰。

康占斌（右）在B组以第六名的成绩完成预赛。（新加坡围棋协会提供）

康占斌接受《联合早报》采访时说：“和其他国际比赛感觉非常不同，亚运会的规模和参赛水准是世界最顶级的。这是和平时的国际赛和邀请赛完全不一样的体验，从来没经历过这样大型的比赛，很难得。觉得非常荣幸和开心，因为这个过程竭尽所能拼尽了全力，也真正达到了既交流又学习的目的。”

柯杰晖星期二有幸和世界第一人、韩国围棋棋士申真谞对决，他说：“这次有机会和最顶级的棋手一同参加比赛，而且还能跟他们下棋，尤其是第五盘对到世界第一人申真谞，非常难得。他是我在围棋界的偶像，经常摆他的棋能领悟到很多他对围棋的理解，能亲自和他切磋是从来没想过的机会，我很感谢有这个机会。”

接下来，我国围棋队将参加团体项目，康占斌、柯杰晖、陈嘉成、何飞扬和席钺将力争前六名。