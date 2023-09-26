【亚运会】两场3比0 中国夺男女乒乓球团体冠军

中国男女乒乓球队星期二（9月26日）在杭州亚运会乒乓球男女团体决赛中，分别以3比0胜韩国男队与日本女队，收获该项目首个金牌日的两项冠军。

中国队获亚运男团八连冠

在男团决赛中，韩国没有派出队内排名第一的张禹珍，而是派了林钟勋、安宰贤和朴嫝贤；中国则派出世界排名前三的樊振东、王楚钦和马龙。

首盘王楚钦对阵林钟勋。第一局，林钟勋展现反手优势，王楚钦则发挥反手拧拉、落点控制，以11比9先下一城。第二局王楚钦专打对方中路取得领先，但林钟勋通过正手借力和大角度穿直线等，从2比7反超至11比8，扳回一局。

第三和第四局，林钟勋沿用更有优势的反手、加快发球，王楚钦则拧拉中路、换发球，关键时刻变线，以11比5、12比10连下两城，3比1取胜。

第二盘，安宰贤主要使用长球、变直线斜线和前三板搏杀，樊振东快速反应，预判对手动作，控短和大角拧拉。第二局安宰贤暂停后加质量先到局点，但樊振东凭坚决搏杀，连追五分拿下。第三局，安宰贤失误渐多，樊振东3比0（11比6、12比10、11比3）获胜。

第三盘，马龙快速进入状态取得领先，第二局后半程朴嫝贤手感提升，10平后，马龙果断搓长赢下关键分。进入第三局，朴嫝贤继续发挥正手和跑动，而马龙在能力上更优，以3比0（11比3、12比10、11比6）赢下比赛，中国队以3比0夺得男团冠军。

3比0力压日本 中国女团夺乒乓球首金

中国队球员孙颖莎（左起）、陈梦、王曼昱、陈幸同、王艺迪夺得杭州亚运会乒乓球女子团体冠军。（法新社）

较早前进行的女团决赛中，中国3比0战胜日本，夺得女子团体金牌。

第一盘中国的孙颖莎和早田希娜战至大比分2比1，第四局孙颖莎关键分轰出大斜线，以3比1（11比6、12比10、8比11、11比9）拿下首盘。

第二盘，陈梦在关键分变被动为主动赢首局，平野美宇加强发球、变线和防守，反超至2比1。随后陈梦再扳两局，以3比2（12比10、8比11、7比11、11比8、11比5）拿下比赛。

第三盘，张本美和进攻和衔接犀利，王曼昱则抓对方反手。15岁的张本美和冷静钻发球和控全台，而王曼昱以韧劲回击，3比1（6比11、11比4、11比7、13比11）锁定胜局，同时帮助中国队以3比0夺得女团冠军。