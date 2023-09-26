【亚运会】中国男子混合泳接力队缔造新亚洲纪录

中国泳队在星期二（9月26日）举行的杭州亚运会游泳项目刷新不少大会纪录，其中男子4X100米混合泳接力项目派出最强团队，以破亚洲纪录的成绩夺冠，并差点让美国队的世界纪录作古。

由徐嘉余（仰泳）、覃海洋（蛙泳）、王长浩（蝶泳）和潘展乐（自由泳）组成的接力队实力强劲，他们不久前才在世界水上运动锦标赛以银牌缔造亚洲纪录（3分29秒00）。这次主场作战更上一层楼，成绩提升了近两秒，以3分27秒01触壁并刷新亚洲纪录，十分接近美国队在东京奥运会游出的世界纪录（3分26秒78）。

徐嘉余说：“世锦赛我没有发挥好，这次能够打破亚洲纪录，并在比赛过程中发现能触碰世界纪录还是非常激动的。在强大的阵容里，我希望能游出更好的成绩。”

徐嘉余也说，他们的蝶泳项目也在进步中，未来有信心打破世界纪录。在这四人阵容中，徐嘉余的仰泳和覃海洋的蛙泳都是世锦赛冠军的实力。

这个项目的亚军和季军，分别属于韩国（3分32秒05）和日本（3分32秒52）。

比赛结果未达预期 我国泳手颜欣慧对表现不满

新加坡游泳队当天参与六项决赛的其中三项，最终排名第六、第七和第八。

我国女将颜欣慧不满意自己的表现。（陈渊庄摄）

颜欣慧在女子400米自由泳以4分15秒30排名第六，冠军属于中国的李冰洁，她以4分01秒96缔造新大会纪录，她的队友马永慧以4分05秒68居次，铜牌属于日本的小堀倭加（4分07秒81）。

颜欣慧说：“总的来说，我觉得有点失望。我在训练的时候挺好，但在比赛中并没达到我想要的，我明天会好好休息，希望会有更好的表现。”

颜欣慧接下来还将参加女子800米自由泳。

另一名出场的我国泳手柯婷文在女子100米自由泳以55秒38排名第七，这是她近两年来最好的成绩。

男队方面，我国在4X100米接力项目派出年轻团队，陈恩、郑诠龙、林家祥和蔡亦首以3分46秒07排名第八。

在目前的游泳排行榜中，中国以13金遥遥领先其他泳队，韩国和香港以两枚金牌排在第二和第三，五年前在雅加达亚运会排名榜首的日本只获得一金。