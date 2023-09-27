赛后乘长途大巴回基地 瓜迪奥拉：或影响表现与成绩

（纽卡斯尔法新电）因为在本地时间星期四（9月28日）凌晨对垒“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）的英格兰联赛杯后搭不上火车，也乘不上飞机，英超领头羊曼市（Man City）被迫搭乘大巴回返曼市基地。

除了对阵纽卡斯尔的联赛杯外，周末客场对垒狼队的英超联赛，曼市也面对同样的问题，并且下周中进行的欧冠小组赛，他们还得在客场对垒德甲球队莱比锡（Leipzig），主帅瓜迪奥拉（Guardiola）担心这一连串的旅途延误，会影响球队的表现。

对垒纽卡斯尔的联赛杯后，曼市得乘坐大巴返回距离约230公里外的基地，意味着球队在凌晨两三点才能回到曼市。在国内比赛，曼市一般乘坐火车，不过因为比赛结束太迟，并且无法乘坐飞机，他们只能坐大巴回曼市。

曼市接下来的七场比赛其中六场是客战，瓜迪奥拉担心球队旅程不顺畅可能导致球员疲累，影响表现与成绩。

他说：“我们无法乘飞机回来，也因为这样，我们得坐大巴，回到曼市的时间比原定慢了两三个小时。”

“坐大巴不是什么大问题，只是我们回返的时间比我们预期的晚，然后星期五我们又得到狼队的主场。”

“之后我们还得到德国进行欧冠赛，这对我们来说是非常重要的一场比赛，我们得赢下这场比赛，晋级下一阶段，这是我们要做的。”