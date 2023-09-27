【亚运会】我国羽毛球男团抽下签 将挑战三号种子日本

杭州亚运会羽毛球男团抽签结果星期三（9月27日）出来后非常有趣，一样是第一轮，但实力不强的两队蒙古与尼泊尔展开对决，而新加坡得挑战三号种子日本，邻国马来西亚则挑战韩国。

男团项目的四大种子为印度尼西亚、中国、日本和印度。其中，印尼是2020年汤姆斯杯冠军，中国是上届亚运会冠军，而印度则是2022年汤杯冠军。

本届亚运会羽毛球赛在滨江体育馆进行，星期四（28日）展开首轮赛事。我国男队有骆建佑、许永凯、骆建贤、许家维、郑加恒、吴忠汉、倪祖杰和郭俊良。

结果出来后，新加坡首轮将遭遇苦战，在16强赛挑战日本。我国羽毛球总会技术总监马丁·安德鲁（Martin Andrew）接受《联合早报》采访时说，球队将以冲击者的姿态接下挑战。

他说：“抽签是随机的，我们会面临一场艰难的比赛，马来西亚和韩国也是如此。 和日本队比赛将很困难，他们在单打和双打中都有很多排名靠前的选手。对我们来说，每个球员都须要发挥好。在所有的比赛中，我们的世界排名处于劣势，但我们是冲击者，像骆建佑这样的球员可以战胜任何人。”

前四种子中，印尼、印度和中国首轮轮空，将直接晋级八强。首轮将展开激战的还有马来西亚和韩国男队，位于上半区的他们不论是谁出线，都将对垒印尼，又会是一场苦战。新加坡如果克服日本，下一圈的对手将是香港与泰国的优胜者。

同在上半区的印度签运最好，他们的八强对手实力较弱，不管是对上蒙古还是尼泊尔，估计都会轻松过关。