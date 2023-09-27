【亚运会】中国称霸滑板男女街式赛 13岁崔宸曦成最年轻冠军

（杭州综合电）“05后”继续称霸杭州亚运会滑板赛场，中国16岁小将张杰和年仅13岁的崔宸曦星期三（9月27日）分别在男女滑板街式决赛中夺冠。后者也成为了中国最年轻的亚运冠军。

中国此前最年轻的亚运冠军，是星期一（25日）才刚在滑板男子碗池决赛夺冠的15岁少年陈烨。但在刮起青春风暴的滑板赛场，这个头衔很快就易主。

崔宸曦在早上进行的女子滑板街式决赛以242.62分的总分夺冠。18岁的队友曾文蕙以236.61分摘银。日本16岁好手伊藤美优以221.59分夺铜。

根据《澎湃新闻》报道，崔宸曦三岁开始玩轮滑，但因为疫情期间没法出门玩轮滑，改而尝试了滑板，结果更得心应手。她说：“爸爸告诉我要放轻松，去享受比赛，发挥出自己的路线和大招，没有遗憾就好。”

街式赛场地顾名思义长得像街道，有斜坡、楼梯、铁杆、长凳等道具，和在“碗形”镂空场地进行的碗池赛构造不同。选手们在两轮线路和五轮技巧动作（大绝招）的比拼后，以最高线路分和较高的两个大绝招分数统计总分。

张杰为中国拿下本届亚运会滑板第三金。（新华社）

张杰和19岁队友苏建军则在下午男子街式赛摘金揽铜，总分分别为231.14分和195.73分。印度尼西亚21岁选手丹戎以200.63分摘银。

这意味着在本届四面滑板金牌中，中国就摘下了三面。另一面金牌由日本15岁好手草木比奈野，在星期一的女子碗池决赛中夺得。