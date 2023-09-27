【亚运会】0比10再输朝鲜 我国女足交足“学费”

继上周0比7惨败后，我国女子足球队星期三（9月27日）在杭州亚运会C组小组赛遭三届亚运冠军朝鲜灌进10球，就此结束她们的亚运首秀。

我国女足世界排名第130，朝鲜则没有世界排名。这是因为后者已经超过四年没有比赛，今年3月被国际足联“除名”。不过朝鲜此前的世界排名高居第10，实力远高出我国几个档次，还有三届亚运冠军和三届亚洲杯冠军头衔，曾四次参加过女足世界杯。

由于和我国实力接近的柬埔寨在亚运会开踢前退赛，缺少数名主将的我国得两次对战朝鲜，向对方交足“学费”。

Our Lionesses' inaugural appearance at the Asian Games 🇸🇬 📸: Sport Singapore / Jeremy Lee Posted by Football Association of Singapore on Monday, September 25, 2023

尽管强弱分明，朝鲜还是火力全开，派出和上一场几乎一样的首发阵容，只更换一人。我国则轮换三人。

我国上半场七球落后 追平上仗丢球数

我国这次在上半场就追平了上一场全场丢球数，0比7大比分落后。朝鲜前锋金景英第三分钟就攻破我国城池，接着再进三球，上半场就上演大四喜。颜明星、李明金和明有成各进一球。

下半场我国丢球数减少，先后遭颜明星和冯成爱各攻破龙门一次。金景英在完场补时第六分钟攻入个人第五球，让我国吞下双位数惨败。

我国主帅本切利法（Bencherifa）在第64分钟将本场八次失守的门将陈俪彬换下，换上即将退役的我国功勋门将诺库苏马瓦蒂（Noor Kusumawati）。后者在本届亚运会前已为国家队上阵过49次，是国家队历来上场次数第二多的女球员。她上一场完成50场里程碑之战后，本场又得到上阵机会，为国家队参赛的总场数定格在51场。

由于亚运会的足球比赛不像世界杯、亚洲杯等国际大赛一样设有外围赛，本届不乏大比分戏码。中国女足上周以16比0痛宰蒙古；日本女足也以8比0大胜孟加拉和尼泊尔；志在夺得三连冠的韩国男足则首轮就9比0横扫科威特。