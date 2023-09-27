【亚运会】林思韦武出我国首银 未婚妻激动落泪

在我国武术选手林思韦进行比赛的过程中，新加坡队有个穿着队服的女生哭成泪人，直到确定林思韦获得银牌，紧张的泪水才转变成喜悦的泪水。

林思韦星期三（9月27日）在杭州亚运会男子刀棍术项目中，以19.476总分排名第二。这是新加坡武术队参加亚运会以来的首枚银牌。在过去的比赛中，我国最好的成绩是铜牌，而且已拿了七次。

林思韦和未婚妻陈彦凝接受《联合早报》采访，被问及在观众席边看边哭这件事，陈彦凝说：“他（林思韦）还没上场我就为他十分紧张了，我知道自己比赛会很害怕很紧张，我完全了解他当时的心情，感到非常激动。他完成表演的难度后，那些紧张的泪水就变成喜悦的泪水。”

林思韦在上午进行的刀术中以9.733分暂居第三，下午的棍术则获得9.743分，反超台湾选手王振名，最终在11名选手中排名第二。中国选手常志昭和印度尼西亚的赛拉夫分别获得第一和第三。

林思韦很开心能在父母和外婆面前获得这枚奖牌，他也知道还没上场陈彦凝就会哭了。

林思韦说：“我大概知道她会哭，不只是这个比赛，她在其他比赛都会哭，队友们也喜欢拍她哭的样子。今天的第一个项目，我还没上场她又哭了，我看了也很心疼。”

林思韦（左）收获银牌后，与未婚妻陈彦凝开心合影。（陈渊庄摄）

林思韦：摘银出乎意料 了结上次遗憾

林思韦坦言，没想到会获得银牌，棍术还没登场时他就觉得自己在争第三名的位置。这不是他第一次参加亚运会，他五年前在雅加达亚运会以第四名的成绩与奖牌失之交臂。

“上次亚运会距离奖牌非常近，最终排名第四。2018年对我来说是个未完成的遗憾，我在比赛之前受伤了，必须改变动作，没办法向裁判展示我所练习的内容，有点难过。这次，我有备而来，也完美执行。”

虽然武术比赛将在星期四（28日）进行最后一个比赛日，但新加坡团队已结束征战，他们带着一银一铜的佳绩凯旋。这是我国武术队历来最好的亚运成绩，他们最后一次在单届亚运会取得两枚奖牌是1994年，当时成绩是两铜。

首次参加亚运会的王瓅苓星期一（25日）夺得女子长拳铜牌，这也是我国本届亚运会的首枚奖牌。

1998年、2002年、2006年和2014年，我国武术队皆以一枚铜牌结束比赛。