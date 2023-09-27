【亚运会】彻夜翻找数千垃圾袋 义工找回香港选手丢失手机

（杭州综合电）杭州亚运会上周末发生了一件暖心事。香港一名12岁国际象棋选手在上星期六（9月23日）开幕礼前弄丢了手机，一群义工花了一整晚，翻遍了数千个垃圾袋，在一天内成功寻回手机。

杭州亚运会主办方在官方社交媒体平台X（前称推特）星期二（26日）分享了一张多名义工翻找垃圾袋，协助寻找香港选手刘天仪已关机手机的照片。

事发地点是面积52万3000平方米，拥有约1万个座位的杭州奥体中心网球中心。俗称“小莲花”的这座场馆就建在亚运会开幕礼场馆杭州奥体中心体育场（“大莲花”）附近。

香港亚运团长霍启刚拍视频感谢义工

据《香港01》报道，香港亚运代表团团长霍启刚星期二拍视频解释了寻手机的过程，并感谢工作人员的帮忙。

香港代表团团长霍启刚录视频感谢杭州亚运会主办方和志愿者的协助。（截图自霍启刚微博）

他说，香港代表团当时在开幕礼前和其他代表团一起在“小莲花”休息，等待进入“大莲花”。

“在里面的时候，我们的一名运动员可能不小心或者忘记了，把手机放在了其中一个我们晚餐的纸包里面。可能（刘天仪）进去那个场馆太激动了，就忘了拿走。”

他说，非常感谢这么多义工用了那么长的时间，翻找一个个垃圾袋，最终物归原主。

《海峡时报》报道，义工们是在上星期天（24日）约下午3时通知刘天仪的领队已找到手机，前后花不到一天的时间。

手机失而复得，刘天仪高兴地说：“你们的热心让我感觉就像在家里一样，我可以感受到杭州的温暖。”