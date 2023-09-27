【亚运会】彻夜翻找数千垃圾袋 义工找回香港选手丢失手机

（杭州综合电）杭州亚运会上周末发生了一件暖心事。香港一名12岁国际象棋选手在上星期六（9月23日）开幕礼前弄丢了手机，一群义工花了一整晚，翻遍了数千个垃圾袋，在一天内成功寻回手机。
杭州亚运会主办方在官方社交媒体平台X（前称推特）星期二（26日）分享了一张多名义工翻找垃圾袋，协助寻找香港选手刘天仪已关机手机的照片。
事发地点是面积52万3000平方米，拥有约1万个座位的杭州奥体中心网球中心。俗称“小莲花”的这座场馆就建在亚运会开幕礼场馆杭州奥体中心体育场（“大莲花”）附近。
香港亚运团长霍启刚拍视频感谢义工
据《香港01》报道，香港亚运代表团团长霍启刚星期二拍视频解释了寻手机的过程，并感谢工作人员的帮忙。
他说，香港代表团当时在开幕礼前和其他代表团一起在“小莲花”休息，等待进入“大莲花”。
“在里面的时候，我们的一名运动员可能不小心或者忘记了，把手机放在了其中一个我们晚餐的纸包里面。可能（刘天仪）进去那个场馆太激动了，就忘了拿走。”
他说，非常感谢这么多义工用了那么长的时间，翻找一个个垃圾袋，最终物归原主。
《海峡时报》报道，义工们是在上星期天（24日）约下午3时通知刘天仪的领队已找到手机，前后花不到一天的时间。
手机失而复得，刘天仪高兴地说：“你们的热心让我感觉就像在家里一样，我可以感受到杭州的温暖。”