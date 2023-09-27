【亚运会】我国乒乓球女单混双皆全胜晋级

杭州亚运会星期三（9月27日）结束第九个比赛日的较量，我国选手喜忧参半，乒乓球队表现亮眼，五名选手均成功晋级下一轮。

我国乒乓球员周靖祎在当天的女子单打淘汰赛首轮比赛中，4比1轻取乌兹别克斯坦选手罗扎林娜·哈吉耶娃，强势晋级32强。五局比分为11比6、13比15、11比4、11比7、11比1。

双打方面，我国混双周哲宇／曾尖组合以3比0战胜蒙古的昂赫巴雅尔／埃格希格伦组合，顺利晋级16强，三局比分为11比7、11比4、11比3。冯耀恩／王歆茹组合同样以3比0轻取巴基斯坦的费赞·扎胡尔／胡尔·福阿德组合，三局比分为11比5、11比3、11比6，仅耗时15分钟。

接下来，周靖祎将在星期四（28日）进行的女单淘汰赛第二轮对垒哈萨克斯坦选手萨尔维诺兹·米尔卡季罗娃，曾尖也将出战女单项目，与越南的阮氏娥进行较量。

射击赛事方面，我国选手林睿娜、徐湘玮和陈芊秀在女子50米步枪三种姿势个人资格赛中表现不佳，在46名选手中仅取得第16、第21和第25的名次，未能晋级下一圈。

在女子25米手枪（速射）个人资格赛中，我国派出的姐妹花郑琇鸿和郑琇憶同样未能晋级。不过我国另一名枪手张顺惜成功闯入决赛圈，并取得第七名，表现可圈可点。这三名选手也参加了女子25米手枪（速射）团体赛，并在12支参赛队伍中取得第五名。

新加坡射击女选手张顺惜在决赛中取得第七名。（陈斌勤摄）

我国女子水球队大胜韩国

其他项目方面，我国女子水球队在循环赛中24比1大胜韩国，接下来将对垒泰国；我国拳击好手丹妮莎在女子50公斤级拳击赛中，0比5不敌乌兹别克斯坦选手萨宾娜，止步16强；女足雌狮则是以0比10的悬殊比分惨败给三届亚运会冠军得主朝鲜，就此结束她们的亚运首秀。