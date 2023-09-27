【亚运会】输球后怒摔拍拒握手 韩国网球一哥或被处罚

（杭州综合电）韩国网球一哥权纯雨星期一（9月25日）在杭州亚运会爆冷落败后怒摔拍、拒绝和对手握手的视频，在网上掀起巨大争议。韩国奥林匹克委员会大韩体育会表示，在亚运会结束后将采取适当的行动。

世界排名第112、身为赛会四号男单的25岁选手权纯雨，在当时的第二圈赛事以3比6、7比5、4比6输给排名第634位的泰国选手卡西迪特·萨姆瑞吉后失控，多次将球拍砸在地上及球场旁的椅子，直到球拍严重损坏。他还拒绝和对手握手。

这段视频在社交媒体上疯传，韩国国民也对他口诛笔伐。韩国代表团团长崔润为权纯雨的行为致歉；韩国文化体育观光部副部长张美兰批评权纯雨的行为，强调韩国代表团必须全力避免类似事件再次发生。

大韩体育会发文告表示，对权纯雨的行为感到遗憾。“我们将在亚运会结束后通过全面的审查，对这一情况采取适当的行动。”

韩国网球总会说，权纯雨事后已亲自到泰国网球队训练营地向卡西迪特道歉。权纯雨星期二也在个人社交媒体上传一封手写信，向卡西迪特和韩国球迷道歉。

“作为一名国家队队员，我在比赛后表现得太鲁莽，我不应该这么做。”

权纯雨是已解散的知名韩国女团Wonder Girls成员宥斌（Yubin）的男友。在摔拍事件爆发后，不少网民涌入宥斌Instagram留言，要她和权纯雨分手。

权纯雨目前正和队友洪性赞出战男双赛事。两人在星期三（27日）以6比2、6比4淘汰日本赛会五号种子组合羽泽慎治／上杉海斗，闯入半决赛。