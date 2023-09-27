【亚运会】新加坡帆船队回勇 二金二银三铜收获满满

为期七天的杭州亚运会帆船赛星期三（9月27日）在宁波象山亚帆中心圆满落幕，新加坡队重现辉煌，斩获二金二银三铜，战绩远比2018年上届亚运会的一金一铜耀眼。

帆船向来是新加坡在亚运会的奖牌大户，自1994年起从未空手而归，收获最丰的一次是2006年，从卡塔尔带回了五金三银二铜共10枚奖牌，上届则是最少的一次。

新加坡帆船队高水平与教练主管，本届亚运会也兼任领队的钟沛铭曾在赛前告诉《联合早报》，帆船队这次的首要目标是争取比上届更好的成绩，希望能带回五枚奖牌，结果他们带回七枚，难怪钟沛铭在亚帆中心受访时，藏不住笑意。

他说：“我们拿到了七枚奖牌，是奖牌数第三多的国家，这证明了我们的人才培养计划奏效。值得一提的是，泰国夺牌的几个项目都不是奥林匹克级别，所以在奥林匹克级别的帆船赛中，我们仍是东南亚第一。”

告别四年回归 陈菁华贡献铜牌

除了墨士廉和卢军汉贡献的两枚金牌，在本届亚运会为我国赢得奖牌的帆船手还有参加男女混合诺卡拉17级帆船的夫妻档林可欣／刘遐满（银牌）、男子激光4.7级帆船（ILCA 4）的小将吴启哲（银牌）、女子49人FX级帆船组合林敏／刘瑞琦（铜牌）、女子激光4.7级帆船（ILCA 4）小将凯蕊（铜牌）和女子激光雷迪尔级（ILCA 6）的陈菁华（铜牌）。

陈菁华和墨士廉、卢军汉一样，都因为星期三奖牌轮取消，以前一天的排名夺铜。

32岁的陈菁华是新加坡帆船队在本届亚运会年纪最大的选手之一。她是几届东运会奖牌得主，但亚运会是首秀。

陈菁华透露，自己曾在2019年东运会后一度离开帆船运动，但疫情重燃她对帆船的爱，所以决定回归。

陈菁华阔别帆船运动四年后回归，在亚运会首秀中夺得一枚铜牌。（新加坡全国奥理会提供）

不同于其他队友，陈菁华有一份全职工作，她不属于国家队培训计划的一分子，所以没有教练，平时都是独自出海训练，所以这枚铜牌对她来说有多珍贵，可想而知。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期二（26日）傍晚从新加坡飞往上海，然后就风尘仆仆地来到宁波象山亚帆中心，为新加坡帆船队加油打气，但天不作美，风力不足导致星期三的比赛全部取消，但唐振辉不觉得自己白来一趟，并大赞帆船队的表现。

他说：“我觉得帆船队的表现真的很棒，为我们迈向2024年做好准备。”