【亚运会】中韩男足会师八强 泰国包揽电竞足球金银牌

（杭州综合电）东道主中国和志在三连冠的韩国男子足球队星期三（9月27日）晚上在杭州亚运会16强赛双双取胜，将在八强赛碰头。

中国在3万8027名观众助威下，依靠前锋陶强龙在第三分钟头球攻入个人本届第三球，以1比0险胜卡塔尔，自2006年后再度闯进亚运会八强。

不过，他们将在缺少主力中卫蒋圣龙和高天意的情况下，在星期天（10月1日）的八强赛面对实力强大的韩国。蒋圣龙在完场补时阶段因和对方球员贾西姆·阿都萨拉姆（Jassem Abdulsallam）发生冲突，双双领到红卡被罚下。高天意也因在本场领到个人亚运会第二张黄卡，下一场停赛。

韩国大胜吉尔吉斯斯坦 香港改制后首闯八强

韩国则是本届势头最猛的球队，他们在小组赛三战全胜狂进16球且保持零丢球后，16强赛以5比1大胜中亚国家吉尔吉斯斯坦，继续朝全队免服兵役的目标前进。

效力于德甲球队斯图加特（Sttugart）的超龄中场郑优营继首场比赛上演帽子戏法攻入三球后，本场也贡献两球，目前以五球领跑射脚榜。

他的两名中场队友白昇浩和曺永旭也各进一球，和陶强龙一样有三球进账。并列第二。另一名中场洪铉锡则攻入最后一球。

同样闯入八强的还有香港，他们依靠前锋安永佳进球，以1比0击退巴勒斯坦，自2002年改制后首次闯入八强，将挑战以2比0拿下泰国的伊朗。朝鲜同样2比0拿下巴林，将等待星期四（28日）日本及缅甸之间的胜者。

泰国电竞足球技高一筹

在现实足球激战正酣之际，电子竞技的足球游戏《足球在线4》(EA Sports FC Online）也在同一天决出了本届电竞项目的第二面金牌。

泰国的迪德·颂赛沙恭和帕达那沙·瓦拉南包办决赛两个席位，上演内斗戏码。结果迪德技高一筹，以3比2和4比1战胜从败者组晋级决赛的帕达那沙。韩国的郭峻赫摘铜。这是泰国本届亚运的第六面金牌。

中国队在前一天的《王者荣耀》亚运版本决赛中，以2比0拿下马来西亚，夺得电竞成为亚运正式赛项后的首面金牌。