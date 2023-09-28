【亚运会】田径赛周五开跑 珊蒂教练：别忘了还有中日印好手

杭州亚运会100米和200米跑将于星期五进行至下周一，珊蒂能否包揽双金，为她2023年的突破年画下完美句点，令人关注。

杭州亚运会田径赛星期五（9月29日）将于俗称“大莲花”的杭州奥体中心隆重登场，我国短跑女将珊蒂将亮相女子100米预赛。

新加坡田径队这次派出了20人的历届亚运会最大代表团前来杭州参赛，但毫无疑问的是，焦点都在珊蒂身上，寄望她能带回自1974年后的首枚亚运田径金牌。

新加坡田径队在上世纪50至70年代在亚运会有不俗的成绩，收获过不少银牌和铜牌，金牌则有两枚，首枚由已故110米跨栏好手黄两正在1951年的新德里亚运会上夺得，第二枚则来自400米女将徐瑞莉，她在1974年的德黑兰亚运会上勇夺金牌，甚至打破大会纪录。

1974年也是新加坡田径队在亚运会金牌最后一次留名。

珊蒂上两届亚运会未能进决赛

上周刚庆祝27岁生日的珊蒂曾在2015年东运会女子200米项目夺得新加坡42年来的首枚东运会短跑金牌，可惜她之后陷入低潮期，直到与现任教练库尼亚联手才强势回归。

珊蒂与库尼亚的师徒关系建立于2020年。合作短短两年，珊蒂就在2022年越南运动会上重夺阔别七年的200米金牌，并在100米获得银牌。

今年，珊蒂更是全面爆发，从3月至今已六次打破100米全国纪录，以及四次改写200米全国纪录。在5月的柬埔寨东运会上，她成为了首名包揽短跑双金的新加坡运动员。两个月后出征更高级别的亚洲田径世锦赛，她也在两个短跑项目中封后，同时打破新加坡在此赛事的16年奖牌荒，及缔造200米大会纪录。

凭借这一连串的出色表现，珊蒂获得了上个月世界田径锦标赛100米和200米的参赛资格，并闯进了200米半决赛，成为新加坡第一人，从而获得了明年巴黎奥运会的入场券。

这是珊蒂第三次参加亚运会，但她前两届都在百米预赛中被淘汰，上届200米则止步半决赛，但现在的她已不可同日而语，新加坡国歌要在阔别49年后再于亚运会的田径赛场上奏响，绝对不是梦！

教练：别忘了还有日本印度中国

库尼亚在赛前告诉《联合早报》，亚运会是珊蒂本赛季最重要的赛事，以目前的状态，大家对她有期待是正常的，但他提醒：“别忘了，这对于田径强国如日本、印度、尤其是东道主中国来说，也是非常重要的赛事。他们都有实力很强的女短跑运动员。”

珊蒂将在星期五晚举行的女子100米预赛亮相，隔天是百米半决赛和决赛；200米则将在星期天（10月1日）和星期一（2日）举行。

新加坡田径队这次派20人的历届亚运会最大代表团来杭州参赛。（新加坡田径总会提供）

新加坡田径队星期二（26日）晚启程前来亚运会，领队沙林德兰在受访时说：“大家的兴致都很高。亚运村的一切都是顶级的。我们团队的目标是每一个人都能刷新个人最佳成绩。”

他还开玩笑说：“运动员都迫不及待上场，因为结束比赛后，他们就能在亚运村好好享受肯德基炸鸡和比萨。”