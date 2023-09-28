零进球不敌喜鹊 曼市联赛杯出局

（伦敦综合电）“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）在本地时间星期四（9月28日）凌晨的英格兰联赛，在第三圈比赛1比0力挫英超领头羊曼市（Man City），将在第四圈比赛对垒“红魔”曼联（Man Utd）。

纽卡斯尔与曼联也是上赛季的决赛双雄，当时红魔击败喜鹊捧杯。

曼市在这场联赛杯收起了多名主力战将，福登（Foden）与前锋哈兰德（Haaland）都坐上了板凳。纽卡斯尔的阵容同样改头换面，上周联赛8比0狂胜设菲尔德联队（Sheffield United）的阵容中，只有门将波普（Pope）首发。

在上半场45分钟的争夺中，曼市占据了主动，但没有把握进球机会。喜鹊在化解对手的攻势后，在第53分钟由瑞典前锋伊萨克（Isak）打破僵局，攻入制胜球。

喜鹊主帅埃迪·豪（Eddie Howe）赛后说，这是一场两个截然不同半场的比赛。

他说：“对我们来说，这场比赛的上下半场是完全不同的面貌。上半场我们踢得很艰难，掌控球权的时间不多，我认为踢得不够好，但是防守很顽强。下半场的很多环节我们都表现得很优秀，不论是进攻或是防守。我们的攻势很强，让我们最终赢下了比赛。”

曼市曾经在2018年至2021年连夺四届联赛杯冠军，这已经是他们连续第三年在这项杯赛提前出局。

曼市主帅瓜迪奥拉说：“我们踢了一场了不起的比赛。他们进了一个球。上赛季我们被南安普敦（Southampton）淘汰，是因为表现不好，不过今晚我们表现得不错，恭喜纽卡斯尔。”