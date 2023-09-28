【亚运会】双向飞碟60发全中 60岁科威特老将夺金

（杭州路透电）科威特选手拉希迪（Al-Rashidi） 星期三（9月27日）在双向飞碟射击比赛中获得了个人第四枚亚运会金牌，这名60岁老将赛后受访时说，他保持最高运动状态和视力敏锐的秘诀就是远离手机和社交媒体。

60发全中追平世界纪录 110个目标只射失一个

拉希迪在决赛中打出完美的60发全中，追平了世界纪录，并击败印度选手纳鲁卡（Naruka），为科威特队在杭州夺得首枚金牌。

拉希迪受访时说：“我很高兴赢得第四枚金牌，因为我已经超过60岁了。今天我在110个目标中只射失一个目标。当你每天比赛、锻炼、游泳和吃得好时，就会有这样的表现。”

不看手机或推特 对眼睛不好

当被问及他的训练计划时，他说：“你要保持身体强壮。我不看手机或推特，因为这对你的眼睛不好。我照顾我的身体和健康，我每天早睡早起。我制定了一个很好但很艰难的培训计划，以展望未来。”

退役前“还有很长路要走”

尽管在世锦赛和亚运会上都斩获金牌，但他在奥运会上的最佳成绩是在2016年里约热内卢和2021年东京获得的铜牌。

随着2024年巴黎奥运会即将到来，拉希迪强调，他在退役前还有很长的路要走。

“我想在下一届巴黎奥运会举行前尽量参赛，因为也许我有机会去参与竞赛。”