【亚运会】双向飞碟60发全中 60岁科威特老将夺金

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发布 / 2023年9月28日 5:05 PM
科威特老将拉希迪在双向飞碟射击项目斩获了个人第四枚亚运会金牌。（新华社）
科威特老将拉希迪在双向飞碟射击项目斩获了个人第四枚亚运会金牌。（新华社）

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（杭州路透电）科威特选手拉希迪（Al-Rashidi） 星期三（9月27日）在双向飞碟射击比赛中获得了个人第四枚亚运会金牌，这名60岁老将赛后受访时说，他保持最高运动状态和视力敏锐的秘诀就是远离手机和社交媒体。

60发全中追平世界纪录 110个目标只射失一个

拉希迪在决赛中打出完美的60发全中，追平了世界纪录，并击败印度选手纳鲁卡（Naruka），为科威特队在杭州夺得首枚金牌。

拉希迪受访时说：“我很高兴赢得第四枚金牌，因为我已经超过60岁了。今天我在110个目标中只射失一个目标。当你每天比赛、锻炼、游泳和吃得好时，就会有这样的表现。”

不看手机或推特 对眼睛不好

当被问及他的训练计划时，他说：“你要保持身体强壮。我不看手机或推特，因为这对你的眼睛不好。我照顾我的身体和健康，我每天早睡早起。我制定了一个很好但很艰难的培训计划，以展望未来。”

退役前“还有很长路要走”

尽管在世锦赛和亚运会上都斩获金牌，但他在奥运会上的最佳成绩是在2016年里约热内卢和2021年东京获得的铜牌。

随着2024年巴黎奥运会即将到来，拉希迪强调，他在退役前还有很长的路要走。

“我想在下一届巴黎奥运会举行前尽量参赛，因为也许我有机会去参与竞赛。”

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