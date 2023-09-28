四届环法总冠军弗鲁姆 今年再来本地参加绕圈赛

（早报讯）将在10月底举行的第二届环法保诚保险新加坡绕圈赛，星期四（9月28日）公布更多参赛选手名单。四届环法总冠军弗鲁姆（Froome）将连续两年参赛；三届世界锦标赛冠军萨甘（Sagan）和2019年环法总冠军贝尔纳尔（Bernal）也将来新。

其他新公布的参赛选手还包括今年环法的冲刺王菲利普森（Philipsen）和今年环西脚踏车赛总冠军库斯（Kuss）等。早前已公布的选手阵容还包括2020年和2021年环法总冠军波加查（Pogacar）、冲刺王传奇卡文迪许（Cavendish）等名将。

去年在绕圈赛拿到亚军的38岁名将弗鲁姆将和卡文迪许、萨甘和今年的环法“山地王”奇科内（Ciccone）搭档组成四人传奇队。弗鲁姆说：“我去年在新加坡有很好的体验，这是一个对脚踏车迷和选手来说很好的经历。我期待能再回来，更上一层楼。”

世锦赛三连冠萨甘 难得到本地街道参赛

值得一提的是，在2015年至2017年达成世锦赛三连冠的萨甘，在今年环法赛后已结束公路脚踏车赛生涯，并重返10多年前参与的山地脚踏车赛场，争取巴黎奥运会参赛资格，因此这是本地脚踏车迷难得可以看见他在本地街道参赛的机会。

去年的环法绕圈赛在滨海湾一带进行，今年的比赛则在全新的三公里长新达城赛道上展开，共有44名海内外好手参赛。比赛日期是10月28日至29日。