梅西因伤缺阵 迈阿密国际美国公开杯决赛落败

（迈阿密综合电）在阿根廷球星梅西（Messi）无法上阵，只能在场边观赛的情况下，迈阿密国际（Inter Miami）本地时间星期四（9月28日）早上在美国公开杯决赛，1比2不敌休斯敦发电机（Houston Dynamo），无缘再夺冠。

梅西今年夏天加盟迈阿密国际后，马上帮助球队在8月的中北美联赛杯夺得创队首冠。但在少了梅西和他的前巴塞罗那队友阿尔巴（Alba）的情况下，在看台上的迈阿密联合东主贝克汉姆（Beckham）和他在皇家马德里（Real Madrid）效力时的队友、前皇马主帅齐达内（Zidane），无法再庆祝夺冠。

休斯敦发电机中场多尔西（Dorsey）和前锋巴希（Bassi）在第24分钟和第33分钟各进一球，让球队胜券在握。迈阿密前锋马丁内斯（Martinez）在下半场补时阶段扳回一城，但为时已晚。

休斯敦继2018年首次赢得公开杯后，再度夺冠。

迈阿密主帅马蒂诺（Martino）此前曾说，梅西面对腿部旧伤问题。梅西9月初从国家队归队后，只在9月21日的联赛上阵了半小时多就被换下场。阿尔巴也在同一场比赛中，因肌肉疲劳被换下。

马蒂诺：梅西可在常规赛季结束前上阵

马蒂诺在决赛赛后说：“让他（梅西）上场并不保险，我们完全不考虑让他上场，甚至只有几分钟时间，因为这将要承担风险。”

不过，他相信梅西能在常规赛季结束前再上阵。“我们将一场一场来看，看看情况如何，如果医疗队开绿灯，那他就可以没有任何风险地上场。”

迈阿密国际还有五场联赛待踢，目前以32分排在东部倒数第二位（第14位），不过也仅落后第九名（最后一席季后赛附加赛席位）的纽约城（New York City）五分，且比对手少赛两场，还有机会参加季后赛。两队将在星期天（10月1日）早上正面交锋。

休斯敦发电机主帅奥尔森（Olsen）则说，球队利用了梅西和阿尔巴缺阵的机会，拿到冠军。“我们为了他们准备了整个星期，老实说少了他们，迈阿密是另一支队伍。我认为他们会想念梅西和阿尔巴。”