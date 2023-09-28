【亚运会】高尔夫球团体赛首日 新加坡男队排名仅次于韩国

杭州亚运会高尔夫球赛星期四（9月28日）在西湖国际高尔夫球场开杆。新加坡男队取得良好开局，在团体赛首轮以低于标准杆22杆的194杆排在韩国之后，高居第二。

韩国队暂以低于标准杆26杆的190杆位列榜首，日本以低于标准杆21杆的195杆微差排在新加坡之后。韩国队是2006和2010年亚运会高尔夫球男团冠军，上两届虽无缘登顶，却还是站上了领奖台。

根据赛制，每队四名选手中个人赛成绩最好的三人，杆数总和为团体赛成绩。我国的2019年东运会金牌得主廖广益和队友许登山在男子个人赛首轮双双以低于标准杆八杆的64杆，在81名选手中排名并列第六。另两名球员洪孙达（66杆）和符永恩（71杆）则分别排名并列第15和并列第39。

我国女队则以143杆排在团体赛第九，落后东道主中国九杆。许佳惠以69杆并列个人赛第10；陈纭萱（74杆）和爱丽莎（76杆）并列第26和并列第29。女子组团体赛则是取团队三人中成绩较佳两人的成绩。

水球女队7比6险胜泰国取二连胜

我国女子水球队在拿下二连胜后，相拥庆祝。（新加坡体育理事会提供）

此外，我国水球女队也传出捷报，她们在上一场循环赛以24比1大胜首次参赛的韩国队后再接再厉，星期四以7比6险胜泰国，取得二连胜。

新加坡在第一节1比2落后泰国，第二节以4比2反超，第三节被追至5比6，庆幸她们最后顶住了压力，以7比6锁定胜局。叶璟萱一人贡献了三分，是场上得分最高的选手。

新加坡女子水球队因在本届亚运会的首两场循环赛先后遇上上届亚运会亚军哈萨克斯坦和冠军中国，而以6比12和2比26取得糟糕开局。她们将在明天对阵上届季军日本。