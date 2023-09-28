【亚运会】“贝克汉姆”“罗纳尔多”也参赛 独特名字引注目

（杭州法新电）贝克汉姆（Beckham）和罗纳尔多（Ronaldo）这两位足坛响当当的大咖，竟然参加亚运会赛事？非也，他们是和两人同名的印度场地脚踏车选手。

20岁的大卫·贝克汉姆·埃尔卡托赫琼戈（David Beckham Elkatohchoongo）和21岁的罗纳尔多·莱通贾姆·辛格（Ronaldo Laitonjam Singh）星期三（9月27日）在淳安界首体育中心场地脚踏车馆，参加了男子争先赛。贝克汉姆最终排名第八，罗纳尔多取得第13。两人星期二（26日）也帮助印度在男子团体竞速赛拿到第五名。

为何以这两大球星的名字为名，是因为两人的父亲都是足球迷。埃尔卡托赫琼戈（贝克汉姆）说，他的父亲曾是印度国家足球队球员，也是英格兰足球名宿贝克汉姆的支持者。埃尔卡托赫琼戈本来也踢球，但在2017年时转而开始骑脚踏车，并成为职业脚踏车运动员。

他去年代表印度参加在英国伯明翰举行的共和联邦运动会时，就在入境审查中被官员二度确认姓名，才入境英国。

莱通贾姆·辛格（罗纳尔多）的父亲实际上是巴西“魔术师”罗纳尔迪尼奥（Ronaldinho）的球迷，而不是后者队友、有“外星人”之称的著名前锋罗纳尔多的球迷。不过，罗纳尔迪尼奥的名字也有“小罗纳尔多”之意，这可能是他的父亲将他取名为罗纳尔多的原因。

罗纳尔迪尼奥在2002年世界杯八强2比1战胜英格兰的比赛中攻入制胜球，辛格也在那时出生。他说：“我爸那天赢了一些钱，这是我为什么被给予这个名字。他认为我是他的福星。

“他对我有很大的启发，下了很多苦工让我在国际大赛得牌。他在2017年去世，所以我每次比赛时，我都会尽可能让他为我感到骄傲。”