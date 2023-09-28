【亚运会】乒乓混双止步八强 男女单男双晋级16强

杭州亚运会乒乓球项目星期四（9月28日）进行了单项赛第二比赛日的角逐，我国男单冯耀恩，女单曾尖、周靖祎晋级16强。双打方面，男双组合冯耀恩／郭勇晋级16强，混双组合周哲宇／曾尖则遗憾止步八强。

在混双16强赛、八强赛中，世界排名第28位的周哲宇／曾尖先后以3比2逆转战胜世界排名第八的印度组合纳纳塞卡兰／玛尼卡、之后0比3输给世界排名第三的韩国组合林钟勋／申裕斌，止步八强。

另一场混双16强赛，世界排名第32位的冯耀恩／王歆茹面对三周前在亚锦赛获得冠军的中国组合林高远／王艺迪，虽然最终2比3惜败（12比10，9比11，7比11，11比9，7比11），但比赛中顽强应战，展现了敢打敢拼的斗志。

男单淘汰赛第二轮，冯耀恩4比0战胜巴林选手拉希德（11比9，11比5，11比9，11比1），他将在接下来的16强赛中对阵五号种子韩国选手张禹珍。世界排名第65位的郭勇2比4不敌130位的伊朗选手霍达埃（7比11，7比11，11比5，6比11，11比4，9比11）。

女单淘汰赛第二轮，曾尖4比0轻取越南选手阮氏娥（11比5，11比5，11比4，11比1），周靖祎4比1击败哈萨克斯坦的萨尔维诺兹（7比11，11比6，11比9，11比9，11比7），晋级16强赛，她们将分别对阵世界排名第八的韩国选手申裕斌和世界排名第九的日本选手早田希娜。

冯耀恩（左）／郭勇击败巴林对手，晋级杭州亚运会男双16强。（陈渊庄摄）

男双淘汰赛第二轮，新加坡组合冯耀恩／郭勇3比0战胜巴林组合阿布哈姆达／马赫福兹（11比4，11比8，11比5）。他们将在16强赛对阵印度组合沙阿／塔卡尔。

在另一场男双淘汰赛中，马昆廷／周哲宇1比3负于日本的松下大星／及川瑞基（5比11，10比12，11比9，5比11）。而在女双淘汰赛第二轮中，新加坡两对组合全军覆没，魏睿萱／舒麟茜0比3负于台湾组合陈思羽／黄怡桦（8比11，8比11，2比11），王歆茹／周靖祎0比3不敌日本的平野美宇／长崎美柚（3比11，5比11，6比11）。