【亚运会】入八强惜败中国 我国花剑女队进步显著

新加坡花剑队阿米塔止步八强，黄颉歆止步16强，在团体赛中她们在八强战提前与最终冠军得主中国相遇，无缘捍卫奖牌。

在星期四（9月28日）进行的杭州亚运会女子花剑团体比赛中，现场都被新加坡队的战斗精神所感动，我国女队最终37比45惜败中国。比起五年前，这次再次挑战中国她们已不落下风。

比赛在杭州电子科技大学体育馆进行，由阿米塔、黄颉歆、章可美和戴妤玲组成的团队抽中下下签，在八强战就得挑战最终冠军得主中国队，她们明知道这是一场艰难的战役，但全队都咬紧牙根作战。在第五回合出场的亚锦赛铜牌得主阿米塔一度将比分追至21比23。

中国队有亚运会冠军黄芊芊和亚锦赛冠军陈情缘坐镇，她们很快就再度拉开比分，并在最后一个回合以44比32领先。

在还有一分比赛就结束的情况下，阿米塔打得非常顽强，救了五个赛点后，团队才以37比45落败。

黄颉歆：新中分数其实挺接近 给我队打八分

黄颉歆仍清楚记得团队五年前在雅加达亚运会半决赛14比45不敌中国，这次比上次进步得多，她说：“我们都知道中国是支很强大的队伍，我为我们的表现感到骄傲，我们的分数其实挺接近的。我们还有地方须要进步。

“这个结果显示我们作为一支团队有了进步，有了更多经验，我们在正确的轨道上。”

如果要给队伍打分，黄颉歆会打八分。

阿米塔也说：“我们一度十分接近，也吓到了她们。我为我们目前的进步感到自豪，你可以看到我们团队的表现与五年前有很大的不同。”

签表公布后，当我国女队得知会和中国较量时，阿米塔说：“我们的反应就是‘哦！是中国队啊！实力排名前二的队伍’。但这并没有关系，因为在团体比赛中任何事都有可能发生，就像我们也曾击败过美国。我们不会在比赛开始时或比赛进行中轻易放弃。”

在其他的八强赛中，日本以45比10大胜尼泊尔，韩国以45比10横扫澳门，香港以45比15战胜泰国。

过后的半决赛，中国实现五年前在决赛以一分之差落败的甜蜜复仇，以45比29击败日本。决赛中，中国对垒韩国以34比31胜出，夺得本届第二枚击剑金牌。

追平上届亚运六金 韩国一雪亚锦赛之耻

韩国佩剑手吴尚旭（前）和具本佶数日前才会师个人赛决赛包揽金银，星期四（9月28日）在团体赛也助韩国卫冕金牌。（路透社）

星期五（29日）是击剑最后一个比赛日，将进行女子佩剑和男子重剑团体赛，我国只参加女子佩剑。

在已进行的10个决赛项目中，韩国夺得其中六面金牌。星期四除了进行花剑女团，还有佩剑男团项目，拥有东京奥运冠军四剑客吴尚旭、具本佶、金政焕和金准镐的韩国，以45比33完胜主场作战的中国。至此，韩国已追平上届亚运会的六金成绩。

他们在星期五进行的佩剑女团赛也有很高的机会夺金。

韩国队似乎已报回今年亚锦赛的不敌之仇，他们在三个月前的亚锦赛表现一般，自2009年就称霸的榜首之位在今年被日本取代，当时后者夺得了四面金牌，而韩国只得三面。