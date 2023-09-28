【亚运会】我国男羽团16强不敌劲旅日本 郑加恒救七个赛点赢喝彩

新加坡羽队星期四（9月28日）晚上在杭州亚运会男子团体赛16强不敌日本，次号男单郑加恒在绝境中挽救七个赛点，将比赛推向高潮。

这场比赛在杭州滨江区体育馆进行，首位出场的我国男单骆建佑以21比17、14比21、9比21遭世界第12的西本拳太逆转。之后，我国男双骆建贤／郭俊良10比21、10比21不敌前世界冠军、世界第六的保木卓朗／小林优悟。

至此，日本以2比0率先听牌。

在第三位出场的郑加恒与世界第15的常山干太展开对决，首局16比21落败后，次局在17比20的逆境下挽救三个赛点，之后一路战平至24比24，最后才24比26输球。

郑加恒所展现出的拼搏精神赢得全场掌声和欢呼声，他赛后受访时也承认这一点。他说：“整场比赛我对自己满意的是我的拼搏精神，但我还有一些地方没做好，我进攻的时候也犯下失误。今天我倾尽了全力，我不后悔。对手是个世界级球员，我从他身上学到了很多。”

这场比赛结束后，我国男队没有比赛，直到单项开始，单项抽签会在星期天（10月1日）进行。

骆建佑受访时说：“团体赛对我们来说是很重要的，虽然我们输了。不能说这是件好事，但这让我们适应了场地。”

日本此役获胜后，他们的复赛对手是香港，后者经过一番苦战后才以3比2击败泰国。

在当天晚上的比赛中，马来西亚与韩国的较量十分精彩，韩国两位男单表现神勇，助团队以3比1获得晋级资格。韩国的八强对手是印度尼西亚。