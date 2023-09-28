【亚运会】游泳赛倒数第二天 张正伟夺银沈恩夷和接力队破全国纪录

杭州亚运会游泳赛倒数第二天，新加坡游泳队终于凭借张正伟在男子50米蝶泳决赛中收获的银牌，打破奖牌荒。

沈恩夷和男子接力队也分别在女子200米蛙泳决赛及4X100米自由泳接力决赛中缔造全国新猷。

但遗憾的是，之前已在六个项目中被挡在三甲之外的新加坡游泳队，星期四（9月28）再收下三个第四名。

张正伟夺银心情复杂

张正伟在男子50米蝶泳决赛的夺银成绩是22秒34，仅落后夺冠的韩国泳手白寅铁0.05秒。

不得不提的是，张正伟日前在50米自由泳预赛与白寅铁并列第八，张正伟最终经重赛后胜出，从而取得决赛资格，可惜他这次却不敌对手，屈居亚军。白寅铁的22秒29夺冠成绩是新的亚运会纪录。

尽管为新加坡泳队贡献了本届亚运会至今唯一的奖牌，但第二名显然不是张正伟想要的成绩。

他说：“又是银牌，跟共运会和东运会一样，所以我的心情很复杂。我一开始的感觉非常好，但我的问题永远是那最后10米。”

参加同一个项目的我国另一名泳手李君杰以23秒60，排名第七。

沈恩夷第四次刷新全国纪录

女子200米蛙泳中，沈恩夷在本届亚运会第四次打破全国纪录，但她也第四次被排除在三甲之外。（陈渊庄摄）

沈恩夷在女子200米蛙泳决赛再以2分26秒43刷新全国纪录与个人最佳成绩，这是她在本届亚运会第四次让全国纪录作古，但倒霉的她却总是距离领奖台一步之遥。

距离领奖台一步的还有男子接力队和林香杞。由陈永进、柯正文、阿尔迪和李君杰组成的新加坡接力男队在4X100米自由泳接力决赛中以3分14秒77排名第四，但能够刷新由约瑟林、柯正文、陈永进和蔡亦首在2019年光州世锦赛创造的3分16秒66全国纪录，也算是可喜可贺。

虽然无缘领奖台，但能改写男子4X100米自由泳接力全国纪录，还是让我国男子接力队泳手（左起）李君杰、陈永进、阿尔迪和柯正文相当开心。（陈渊庄摄）

林香杞则是在女子50米自由泳决赛中以25秒07位列第四，我国另一名资深女将柯婷文以0.02秒排在她之后。两人在上午的预赛以一模一样的成绩（25秒26）并列第三。

这两位新加坡泳队里的“大姐大”在无缘领奖台后明显沮丧，林香杞感叹：“每游一次50米，就感觉自己又少了一次机会。”

洪玮在男子200米蛙泳决赛以2分13秒30排名第七；曾子怡、林乙暄、徐汶仪和邱玲则在女子4X200米自由泳接力决赛中以8分29秒08排名倒数第二。