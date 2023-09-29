罗马1比4惨输热那亚 莫里尼奥：生涯最惨痛败仗

（罗马综合电）罗马（Roma）星期五（9月29日）凌晨客场1比4惨败热那亚（Genoa），主帅莫里尼奥（Mourinho）说，这是生涯最惨痛败仗。

意甲联赛第六轮，罗马做客热那亚，上半场比赛，前锋格维兹门松（Gudmundsson）开场第五分钟闪击得手，帮助热那亚取得梦幻开局。随后，罗马中场克里斯坦特（Cristante）头球扳平比分，但上半场结束前，前锋雷特吉（Retegui）的凌空抽射让热那亚再次领先。

下半场，落后的罗马大举反攻，但总是未能把握破门机会。反倒是热那亚，替补登场的中场托斯比（Thorsby）头球再下一城，前锋梅西亚斯（Messias）终场前再建功，4比1取得大胜。

全场比赛，热那亚仅八次射门机会，但有四次射正，且全部命中。全场控球率达71%的罗马则有13次射门机会，仅三次射正。

莫里尼奥：球队有实力但也存在问题

莫里尼奥赛后只回答了球场边记者的问题，他说：“我向演播室道歉，但我真的不想说话。我没有和球员们交谈，这也意味着我也不能真正深入讨论并回答你的问题。”

赛季至今，罗马取得一胜二和三负的战绩，在积分榜积五分排名第16位，热那亚则排名第11位。

当被问及罗马本赛季糟糕的开局时，这位葡萄牙主帅用球队在欧洲联赛的表现作回应。他说，虽然这是他职业生涯中最糟糕的时刻，“但我认为这也是罗马第一次连续两次参加欧洲联赛决赛”。

他也说，尽管球队战绩不理想，但球员们不能颓废，必须积极努力训练。“这是我们现有的阵容，凭借这支阵容，我们必须摆脱这种局面。转会窗口已结束，没有人可以离开或加入，这就是我们现有的阵容，既有实力，但也存在问题。”