【亚运会】连胜世界前三 台湾围棋手许皓鋐首夺金

（杭州综合电）台湾围棋好手许皓鋐星期四（9月28日）在亚运会男子围棋项目一黑到底，在决赛战胜中国名将柯洁夺冠，更实现连胜世界排名前三选手摘金的创举。

世界排名第35的许皓鋐在不被看好的情况下，先是在星期三（27日）的八强赛力挫世界第二的韩国选手朴廷桓，接着在28日早上的半决赛淘汰世界第一的韩国高手申真谞。

来到下午的决赛，面对夺冠热门、中国棋王柯洁，许皓鋐在一开始的布局阶段占据主动，但大赛经验丰富的柯洁在中局扭转局势。

来到收官的官子阶段，本来夺冠形势较好的柯洁却屡屡出现失误，让许皓鋐再逆转胜出。

在大好局势下只能摘银，中国围棋好手柯洁在颁奖礼上显得相当失落。（中新社）

许皓鋐：实现了打败世界第一的梦想

22岁的许皓鋐出乎意料地拿下台湾在亚运围棋赛中的首金，连克强敌的表现可谓含金量十足。或许是练围棋心态平和使然，他在夺冠后表情平静地说：“达成了小时候的梦想，从小的梦想就是希望能够打败全世界最厉害的选手。中盘我犯了一些比较严重的失误，当时局面已经劣势，但是还好我稳住了。”

许皓鋐去年在台湾的九场围棋大赛中拿下八冠，成为台湾围棋史上前所未有的八冠王，如今更一战成名。

许皓鋐4岁就开始学下棋，12岁时成为职业棋手，去年晋升围棋界最高的职业九段。他小时候就有成为世界第一的梦想。为了专心下棋，他14岁时就在家中自学，每天清晨搭高铁从新竹家里到台北棋院下棋至少10小时。

柯洁落败后迅速调整 助中国胜新加坡

至于成名已久，闯入决赛前八战全胜的柯洁，赛后则心情低落，受访时还将银牌藏在衣服里。他说：“今天在判断上出现了问题，以为是赢棋了。说句心里话，打击还是挺大的，以后还有没有这样的机会也不好说。没有什么时刻，比这盘棋更遗憾了。”

柯洁星期五（29日）收拾心情，在下午的男子团体赛第二轮预赛上场并战胜新加坡选手陈嘉成，帮助中国在五场比赛中完胜新加坡，取得二连胜。新加坡在早上的首轮轮空。

反观许皓鋐则在早上输给韩国的卞相壹，台湾也五场完败对手。台湾在下午战胜蒙古，不过许皓鋐没有上场。