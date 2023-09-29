【亚运会】我国女子水球不敌日本 暂居小组第四

星期五（9月29日）进行多个杭州亚运会项目，新加坡代表出战了射击、高尔夫球、水球、垒球、围棋和桥牌等项目。在有些还未产生奖牌的比赛中，我国仍有希望夺牌。

在女子水球循环赛中，我国挑战目前小组第一的日本，但这场比赛显然是场苦战。经过四个小节的较量，日本以34比6战胜我国，目前以四战四胜排名小组第一，而新加坡则是五战两胜，暂居第四。

我国的下一场比赛在星期六（30日），对手是乌兹别克斯坦。

桥牌方面，新加坡队在男子团体以14.19分击败韩国，后来18.17分打败孟加拉队。混合团体赛中，我国以13.48分击败日本，后来再以17.77分击败中国队。当天的第三场混合团体赛，5.36分不敌印度。

桥牌将继续进行循环赛，直到下周三（10月4日）才会进行半决赛，而决赛在星期五（6日）举行。

高尔夫球方面，我国男女队分别排名第八和第七。

廖广益、符永恩、许登山和洪孙达在男团以407杆（低于标准杆25杆）排名20支队伍中的第八位。在82名选手竞争的个人赛中，洪孙达位居第13，许登山排名第26，廖广益排名第26，而符永恩则排名第36位。

这四名选手都晋级星期六的第三轮赛事。

女团由爱丽莎、许佳惠和陈纭萱组成，她们以282杆（低于标准杆6杆）在14支队伍中暂列第七。个人赛中，许佳惠在39名选手中排名第10位，晋级第三轮。陈纭萱和爱丽莎分别排名第23和第28位，被淘汰出局。

射击比赛中，我国三位女将郑琇鸿、郑琇憶和张顺惜在女子10米气手枪团体赛中排名第11位。这三名选手在个人赛预赛分别排名第18（郑琇鸿）、第38（张顺惜）和第42（郑琇憶），未能晋级下一圈。