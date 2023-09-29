【亚运会】中国一姐郑钦文夺网球女单金牌

（杭州综合电）中国网球一姐郑钦文星期五（9月29日）下午在杭州亚运会女单决赛中，直落两盘轻取队友朱琳，为中国实现女单亚运五连冠。

郑钦文和朱琳作为赛会头两号种子，如约相聚决赛。两人也在本届亚运会组成女双搭档参赛，不过第一轮就被日本的小堀桃子／清水绫乃淘汰出局。

朱琳在颁奖仪式上落泪。（新华社）

世界排名第23的郑钦文在决赛中以6比2、6比4拿下世界排名第33的朱琳，成功摘金，也为中国锁定了一个明年巴黎奥运会的参赛席位。

台湾男双夺金牌 另三对双打闯决赛

在同日较早举行的男双决赛中，台湾组合许育修／庄吉生也以两个6比4击败印度二号种子组合拉马纳坦／米内尼夺金，写下台湾网球男双在亚运会的历来最佳成绩。

许育修（左）和庄吉生在赢得台湾男双历来首面亚运会金牌后，兴奋庆祝。（新华社）

台湾网球队在本届亚运会表现不俗，梁恩硕／李亚轩、詹咏然／詹皓晴包办星期六（30日）举行的女双决赛。梁恩硕也在29日的混双半决赛，和搭档黄琮豪以7比5、6比3战胜菲律宾组合亚历克莎·埃亚拉和阿尔坎塔拉，梁恩硕星期六将在两项决赛上阵。

不过另一对兼项的台湾混双、三号种子詹皓晴／许育修则在另一场半决赛1比6、6比3、4比10不敌印度的二号种子博萨莱／博潘纳，无缘为台湾提前锁定金银牌。

男单和女单一样，由前两号种子——中国名将张之臻和日本好手绵贯阳介，在30日的决赛争金。