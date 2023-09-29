【亚运会】乒队征程结束 井浚泓：希望球员们再狠一点

没有前辈们的助阵，新加坡乒乓球队在本届亚运会无牌入账，最佳成绩是在男子团体赛和其中一场混双赛闯入八强。

随着冯耀恩星期五（9月29日）傍晚在拱墅运河体育公园体育馆举行的杭州亚运会乒乓球男单16强赛中，0比4不敌韩国的张禹珍，新加坡乒乓队正式宣告本届亚运会征程结束。

我国选手这一天先后出战女单、男双及男单16强赛。

曾尖率先登场，对垒韩国选手申裕彬。申裕彬世界排名第八，虽然曾尖在第二局顽强抵抗，但最终还是以7比11、9比11、5比11、2比11不敌对手。

曾尖在赛后受访时说：“我唯一有机会的是第二局，但也只领先两分，可惜自己没有把握住。整体来说还是非常下风的，如果第二局能赢下来的话，可能还能纠缠。”

曾尖透露，从未在单打赛中与申裕彬交手，但知道对方这一年来的状态非常好。她说：“她整体的质量非常高，特别是反手位的质量，对我发动的进攻也都有所准备。”

周靖祎在女单16强面对世界排名第九的日本球员早田希娜，一开始完全招架不住对方猛烈的攻势，虽然表现之后稍有提升，可惜为时已晚。（陈渊庄摄）

周靖袆也出战了女单16强赛，她的对手是世界排名第九的日本球员早田希娜。面对世界排名高出自己许多的对手，周靖祎一开始完全招架不住对方猛烈的攻势，很快就以4比11、2比11陷入极为被动的局面。尽管她之后的表现有所提升，但最终还是以两个8比11，0比4的总比分出局。

接着上场的是冯耀恩和郭勇，他们在男双16强对阵印度组合沙马努什／塔卡尔，原本取得11比3的完美开局，岂料首局接连送分的印度组合之后渐入佳境，以11比9、11比6反超。我国组合在经过一番技术调整后，以11比5拿下第四局，但冯耀恩和郭勇在关建的第五局频频失误，最终8比11抱憾而归。

冯耀恩到了傍晚单枪匹马在男单16强赛中做最后奋斗，但面对韩国“一哥”张禹珍，他只能以5比11、8比11、4比11、9比11俯首称臣。

男团和混双进八强表现最好

总结新加坡乒乓球队在本届亚运会的表现，男队在团体赛和周哲宇／曾尖在混双赛双双闯入复赛，表现无疑最佳，因为乒乓球队在其他项目都止步于16强或更早。

对新加坡乒乓球女队主教练井浚泓来说，周哲宇／曾尖在混双16强落后两局的情况下以3比2逆转战胜由沙蒂扬和马妮卡组成的印度组合，杀入八强，让她的印象最深刻。

问她哪一场比赛让她留下最深刻的印象，她思索了一下说：“混双那场相当不错。我们在处于劣势的情况下获胜。其实球也不上风，是靠意志拼劲去完成的。”

井浚泓：大多止步16强是真实水平

井浚泓认为，球员们在本届亚运会的整体表现还算可以，“大多止步16强其实也是真实水平，大家回去还得继续努力”。

她在评价曾尖与周靖祎星期五的表现时说：“曾尖很稳，但稳健有余，凶悍不足。她今天在场上没什么太多办法，打得比较被动。周靖祎打得还可以，最后一场越打越好，但毕竟还是小孩子，胆怯了一点，搏杀的心理不足，有拼劲但狠劲不够。

“我希望球员以后不要那么‘老实’，要有多一点狠劲。”

这是新加坡乒乓队自2002年以来，首次无法在亚运会夺牌。