【亚运会】携老骏马摘金 马国马术好手25年终圆梦

（杭州综合电）马来西亚马术名将卡比尔星期四（9月28日）在杭州亚运会盛装舞步个人赛中，拿下征战六次亚运会以来的首面金牌。他在比赛中选择和老搭档骏马罗森斯托尔兹（Rosenstolz）参赛，成为夺冠胜负手。

43岁的卡比尔在比赛中以75.78分夺冠，贡献马来西亚本届第二面金牌，也是马来西亚在亚运史上的首枚马术金牌。为了这一刻，他等了25年。

卡比尔第六次参加亚运会如愿摘金

据《星洲网》报道，卡比尔首次参加亚运会是在1998年的曼谷亚运会，此后他参加了2002年釜山、2006年多哈、2010年广州、2018年雅加达-巨港亚运会，一共摘下三银四铜，始终和金牌无缘。今年第六次参加亚运会的他对金牌势在必得，也终于如愿以偿。

卡比尔（中）和夺得银牌的香港选手萧颖莹（左）及摘铜的印度选手阿努什·阿加瓦拉在颁奖台上合影。（新华社）

他说，他为了本届比赛在丹麦展开长达三个月的高强度集训，在决赛也选择有中国元素的音乐，以便得到现场观众的共鸣。在战马的选择上，他临阵换马，决定以17岁的罗森斯托尔兹上场，而不是较年轻的10岁马匹那波利（Napoli）。

他说，那波利更年轻，更有力量，也能驾驭更多高难度动作，但却缺少大赛经验，似乎没有准备好参加亚运会，因此他在集训许久后最后决定换马，这一豪赌相当成功。

他还说：“我最后决定换马，这稍微影响我的专注度。罗森斯托尔兹曾参加多届东运会和亚运会，在观众欢呼、现场各种声音和摄像机镜头下，它已经习以为常。”

他赛后也告诉《新华社》：“因为高温和连续三天比赛，我的马有点累。与其他马相比，它是一匹老马，但毫无疑问，它今天尽了全力。”

对于这面金牌，10岁就开始骑马的卡比尔说：“今天对我来说太重要了，我的妻子、孩子在场边目睹这一刻，这是一场永远值得回忆的比赛。”

马国星期五斩获多牌

马来西亚选手星期五（29日）在多个项目有出色表现。马国藤球队在男子团体赛决赛0比2输给宿敌泰国，再添一银。泰国也完成七连冠。

前一日在场地脚踏车男子冲刺赛夺铜的沙费道斯再有斩获，在男子凯林赛夺得铜牌。沙鲁艾米作为马国本届唯一一名器械体操选手，在男子跳马决赛勇夺铜牌，成为继17年前的黄书威跳马摘银后，在亚运会器械体操夺牌的马国第二人。

马国壁球女队在半决赛2比0拿下韩国，闯入30日的决赛和香港争金。男队则在半决赛0比2输给印度，但还是进账一铜。