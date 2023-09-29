【亚运会】佩剑女团最后一次并肩作战 王洁敏不舍也充满感激

对新加坡女子佩剑队来说，这是她们最后一次以这四人组合一起参加比赛。她们在星期五（9月29日）举行的杭州亚运会女子佩剑团体八强，32比45不敌最终冠军乌兹别克斯坦。

在本场比赛出场的是东运会金牌和银牌得主王洁敏和王淑慧，以及李家宜和黄诗婷。

首次参加亚运会的王洁敏在个人赛和团体赛都打进八强，她说：“个人赛做得没那么好，我觉得浪费了机会。我告诉自己，这是我和三个队友的最后一次团体赛，一定要拼尽全力，所以我今天充满活力，志气高昂，虽然我们输，但团队的气氛很好，这是一场很棒的比赛。”

王洁敏在这场比赛中打头阵出场，一度以四分领先乌兹别克，但李家宜挑战本届亚运会铜牌得主扎伊娜卜·达伊别科娃无法保持优势，被对手反超。乌兹别克全队整体发挥出色，她们之后继续扩大比分，取得四强资格。

王洁敏继续说：“我是里面年纪最小的，也是唯一一个还会继续打的，我很感激这一路上她们对我的帮助，我们所拥有的纪录都是一起创造的。”

王洁敏两年前才开始参加国际击剑赛，她在今年东运会击败师姐王淑慧夺冠，队友的离开让她很难过，但相信这对新加坡击剑来说只是个开始。“我们现在是八强了，下次我们要拿奖牌！”

本次亚运会后，除了王洁敏，另外三名队员都会暂别或离开赛场。

今年东运会夺得银牌的王淑慧向《联合早报》记者说过自己会继续比赛，直到拿到金牌为止，不过现在由于许多个人原因，她会暂时退出赛场。

她说：“我会休息一阵子，这个赛季对我来说有点艰难，我一年前开始工作，须同时兼顾很多东西。但我不会说下一个东运会不在我的计划中，我还是想在东运会赢得金牌。”

乌兹别克佩剑女团夺冠 日本重剑男团摘金

当天进行的是佩剑女团和重剑男团，韩国女队大热倒灶，最后两回合握有巨大领先优势的情况下遭翻盘，让日本队获得决赛资格。

决赛是日本和乌兹别克的较量，乌兹别克以45比42夺冠。重剑男团冠军则属于日本，他们以36比35击败哈萨克斯坦。

我国击剑队这次没有获得任何奖牌，技术总监米利说整体上他很满意选手的表现，只是不满意结果。

“上次在八强对到台湾有点幸运，所以可以晋级四强获得铜牌。这次八强就遭遇最终冠军中国，有点不幸，但整体来说剑手们都进步了许多。这次男子佩剑和男子重剑没能参赛，希望下一届我们能以齐全的阵容参赛。”

击剑比赛已全部结束，韩国以六枚金牌登顶榜首，在金牌数上追平上届成绩。