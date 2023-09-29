【亚运会】韩国夺《英雄联盟》金牌 队员或免服役引BTS粉丝不满

杭州亚运会电竞赛场星期五（9月29日）决出《英雄联盟》（League of Legends，简称LoL）项目金牌。拥有LoL第一人“Faker”坐镇的韩国以2比0战胜台湾夺金，但电竞队也能通过亚运会摘金免服兵役，日前引起了部分韩国天团防弹少年团（BTS）粉丝的不满。

本名李相赫的27岁电竞好手Faker有“大魔王”之称，曾带领SKT T1战队（现称T1）在LoL全球总决赛三夺总冠军，目前也是战队的股东。他在电竞界人气极高，本次参加杭州亚运会，也成为了“移动打卡点”，到处都有粉丝和各国运动员找他合照。

不过因为身体不适，他在队伍八强赛战胜沙特阿拉伯和四强赛击败上届亚运冠军中国的胜仗中都没有上场，也缺席了这场决赛，但无阻实力雄厚的韩国夺冠。电子竞技在上届亚运成为表演项目后，本届首次成为正式项目。

根据韩国《兵役法》，在奥运夺牌或亚运夺金的选手都能豁免一年半到两年的兵役，这也代表包括Faker在内的六名夺冠成员能就此不必服兵役。

BTS走向全球带动经济 依然要服役引粉丝不满

他们可能免服兵役的消息传出后让一些BTS粉丝感到不满，质疑为何电竞队员能有此优待，但将韩流带向全球的大红团体BTS成员却还得服兵役。

韩国世界级男团防弹少年团去年宣布暂停团体活动。（互联网）

目前BTS七名成员中已有三名成员（Jin、J-Hope和Suga）正在服役，其中Suga更是在上星期五（9月22日）时入伍，这刚好是亚运会开幕前。

有网民星期一（25日）在社交平台X（前称推特）放上了一张Faker和夺冠奖杯合照的照片，并配文“Faker对韩国的贡献比BTS更多”，引起许多粉丝反击，摆出BTS的奖杯柜和世界纪录证书。这一贴文共有超过240万次浏览。

有人留言指Faker照片中五个奖杯的成就和BTS约900个奖杯完全无法相比；有人称“游戏圈以外的人都不认识Faker”；也有人认为没有必要拿BTS和Faker做比较，两者都是各自圈子的佼佼者。

至于BTS是否应该免服兵役的讨论，实际上已经延续了几年。2020年底，韩国在法令中允许曾被授予勋章褒奖的大众文化艺术人员，经文化部推荐，可将入伍年龄延迟到30岁，但BTS还是没有像运动员一样通过亚运金牌或奥运奖牌获得豁免的权力。

有网民认为，BTS完全有资格豁免兵役，但也不应该抹杀电竞选手的努力及剥夺他们免兵役的权力。