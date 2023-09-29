【亚运会】珊蒂和马克·路易斯分别闯入百米决赛和半决赛

万众期待的杭州亚运会田径赛星期五（9月29日）在开闭幕式主办场地——杭州奥体中心体育场掀开战幕，我国“女飞人”珊蒂终于登场，在女子100米预赛跑出11秒42的成绩，虽无法排名预赛前二， 但还是凭借剩余选手中成绩最快两名选手的身份，顺利杀入星期六（30日）晚上的决赛。

根据赛制，每组预赛排名前二及剩余选手中成绩最快的两名选手将取得决赛资格。

珊蒂在星期五被分到第二组预赛，处于第二赛道的她起跑极佳，可惜到了最后被巴林选手萨阿德和泰国的素巴尼超越，落至第三名。

所幸的是，第三组预赛的整体成绩较慢，珊蒂的成绩比排名该组第二的伊朗选手还快，因此顺利获得晋级权。

珊蒂坦言：不是最佳表现

由于珊蒂在受访时，总排名还未出炉，因此她当时还不清楚自己能否成功晋级决赛，但她坦言不是自己的最佳表现。

在预赛中成绩最快的是中国女将葛曼棋，她跑出了11秒17的赛季最佳成绩，但珊蒂说不惊讶于其他选手能有如此好的表现。

值得一提的是，葛曼棋是两个月前亚洲田径锦标赛女子100米季军， 珊蒂当时收获了100米和200米双冠。

珊蒂星期五跑出的11秒42，是预赛第六快成绩。

被分到第三组预赛的我国另一名短跑女将陈绪洳以12秒00总排名第15，无缘决赛。

马克·路易斯（左）在男子100米预赛中将个人最佳成绩稍稍提升了0.01秒，获得半决赛资格。（陈渊庄摄）

马克·路易斯和蒂鲁本改写个人最佳成绩

男子100米方面， 我国两名选手马克·路易斯和李仁分别以10秒38和10秒68排名各自小组的第五和第六名，但马克·路易斯将个人最佳成绩提升了0.01秒，只差全国纪录0.01秒。

由于男子100米的参赛选手较多，因此该项目设有半决赛。根据赛事规则，每组预赛的前四名和剩余选手中成绩最快的四人将获半决赛资格，所以总排名第14的马克·路易斯顺利晋级下一圈，总排名第31的李仁则被排除在外。

在百米大战之前，我国另一名男运动员蒂鲁本也出战400米预赛，他以47秒26排名小组最后，但缔造了个人最佳成绩。